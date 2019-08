Stand Florio “Vedere la musica” Performance musicale di Mario Bajardi feat Alessandro Sanfj

Dopo l’appuntamento di luglio con le perfomance musicali di Mario Bajardi si replica allo Stand Florio con una nuova selezione musicale in collaborazione con Alessandro Sanfj. Alla musica sperimentale di Bajardi e Sanfj si alterneranno delle immagini proiettate nello spazio dello Stand in continuità con il sinestetico progetto di “Vedere la musica”.

Mario Bajardi è un sound designer di fama internazionale che vanta prestigiose collaborazioni sia con il mondo dell’arte contemporanea che con quello musicale. Alessandro Sanfj è un giovane pianista e compositore che affiancherà Bajardi per la sua seconda esibizione allo Stand Florio (Via Messina Marine, 40). Un emozionante mix di musica elettronica, violino e pianoforte che lascerà il pubblico senza fiato.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Possibile prenotare un tavolo per l’aperitivo d’autore o la cena presso lo Stand Florio con il menu a cura della chef Marta Messeri. Per prenotazioni e informazioni 351 570 2022

Biografia degli artisti

Mario Bajardi

Il percorso formativo di Mario Bajardi lo porta a diplomarsi in violino presso il Conservatorio di Caltanissetta, per poi dedicarsi agli studi di musica elettronica fra Catania e Palermo. Qui cura il relativo laboratorio del Conservatorio “V. Bellini”; in seguito l’attività di docente lo vede impegnato anche con il Centro Sperimentale del Cinema, il Liceo Musicale Regina Margherita, l’Università degli Studi e l’Accademia di Belle Arti. Nel 2001 è finalista dell’International Competition of Electronic Music Pierre Shaeffer. Unico vincitore italiano con “BJM Violin Studio 7” all’ICMC 2002 di Goteborg, con “BJM Piano Studio” si aggiudica invece il concorso Luigi Russolo 2004 e il CEMAT 2005. Nel 2006 è scelto per il disco “Electroacoustic Music from Sicily” prodotto dalla EMF di New York, mentre nel biennio successivo crea la comunità di artisti “Insemina” e l’omonimo programma tv. Le sue note fanno da sfondo a numerosi eventi nel corso degli anni, tra i quali il festival internazionale Musica d’Alta Quota, il Palermo Film Festival e il Festino di Santa Rosalia. A questi si aggiungono il primo videomapping in Sicilia e alcune installazioni realizzate per l’Accademia. La sua particolare inclinazione per colonne sonore, documentari e produzioni multimediali fa nascere BJM 1. La sua personale inclinazione per colonne sonore, documentari e produzioni multimediali fa nascere collaborazioni proficue con tanti registi fra cui Roberta Torre, Salvo Cuccia, Giuseppe Carleo, Giuseppe Gigliorosso, Sergio Cannella, Sigfrido Giammona, Ruben Monterosso e Federico Savonitto, Alessandro Ferrara, Moscò, RosaMundi, insieme a qualche esperienza oltreoceano tra New York (“An Internet World”, Carlo Fiorletta/ Mara Lesemann) e Los Angeles (“Sweetheart”, M.A. Pate, assistente di Quentin Tarantino). Nel 2016 scrive musiche inedite per “Sgalambro” di Mario Bellone e Marcello Faletra e “Vedozero” di Andrea Caccia. Le sue musiche sono state presentate alla Biennale di Venezia 2017 grazie alla collaborazione con WISH/BIAS e Rosamundi nel padiglione Iraniano. Nello stesso anno pubblica il suo ultimo lavoro CD “SCHENGEN” che sarà rappresentato con una performance live ed una mostra permanente all’interno del Museo Riso di Palermo. Nell’Aprile del 2018 apre la BIENNALE DI ARTE “BIAS”, in anteprima nazionale, con la sua composizione OFFICIUM tratto da Schengen per Orchestra, Elettronica, Coro e danza eseguite alla Cattedrale di Palermo e al Teatro Massimo di Palermo. Nel Luglio 2018 il suo progetto INSIDEOUT e le sue musiche tratte da Schengen album vengono eseguito al Teatro Massimo di Palermo.

Di recente riprendono al teatro Massimo le repliche dello spettacolo INSIDEOUT con su musiche inedite.

I suoi tre lavori discografici precedenti, “ BJM Archives” (2012), “BJM Glass Orchestra” (2013) e “Inverse Ep” (2014), “SCHENGEN” (2017) sono tutti editi da Iter-Research, label ONDE. Collaborazioni principali con: Giovanni Sollima, Giovanna Velardi, Rosamundi, Lucina Lanzara la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (nel 2011 cura il sound design per i “Carmina Burana” di Carl Orff e la “Tosca” di Puccini), l’Orchestra Instabile Disaccordo, l’Orchestra Giovanile Mediterranea diretta da Alberto Maniaci, e i Pivirama di Raffaella Daino, Sergio Pausig, Mario Bellone, Marcello Faletra, Oscar Kogoj, Francesco Gallo, Paola Cassarà, Daniela Megna, Gianluca Scuderi, Francesco Vinci, Isobel Blank, Salvo Cuccia, Sergio Cannella, Diego Agullo, Sigmona Sigfrido, Manlio Noto, Yaya Visconti, Juan Perno, M.A. Pate, Giuseppe Vasapolli, Manlio Noto, Philippe Berson, Roberta Torre, Carlo Cecchi, Rosamundi, Bias, Wish, Biennale di Venezia.

Alessandro Sanfj

Sanfj (Alessandro Sanfilippo) è un pianista e compositore. La sua formazione classica attraverso la sperimentazione approda a sonorità elettroniche. I brani sono realizzati con l’uso del pianoforte acustico suonato e registrato, accompagnato da uno sfondo elettronico mutevole, al passo con i tempi.