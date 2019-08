Torna a Caltabellotta il 23 e 24 agosto il Dedalo festival, rassegna per la musica e l’arte invisibile (Foto)

La carovana di artisti del Dedalo Festival che da 12 anni porta in giro per l’Italia il suo bagaglio di arte, musica, poesia e umanità torna ad invadere con intenzioni pacifiche il luogo da cui tutto ha avuto inizio, Caltabellotta piccola località montana in provincia di Agrigento, una delle più antiche città siciliane, luogo ricco di arte e storia che sembra rimasto sospeso nel tempo e dove tra resti preistorici e paesaggi mozzafiato, chiunque arrivi rimane incantato dalla sua bellezza naturale e architettonica.

Il paese presepe, lo chiamano per le sue case e chiese arrampicate sulla montagna a quasi mille metri d’altezza e a meno di 20 km dal mare di Sciacca. Non a caso Goethe lo definì il borgo più bello in Europa.

Far conoscere la bellezza e il talento è lo scopo del Dedalo Festival, la rassegna per la musica e l’arte invisibile e la valorizzazione del territorio ideata e organizzata dal musicista e cantautore Ezio Noto, con l’intento di dar luce alle capacità e agli sforzi di chi propone le proprie opere inedite. Dal 23 al 24 agosto un fitto programma di appuntamenti, concerti, dibattiti, mostre, lezioni, reading con la partecipazione di tanti artisti e autori da ogni parte d’Italia. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione della Casa del sole, della Cgil, di Medinova e di una serie di associazioni. Ingresso ad inviti riservati con prenotazione alla pagina facebook del Dedalo: https://www.facebook.com/dedalofestival

Dice Ezio Noto, ideatore del festival:

“Siamo particolarmente felici di essere riusciti a mettere su la dodicesima edizione del Festival. Grazie alla disponibilità di diversi privati prima di tutti “La casa del Sole” di Michele Ruvolo e il sostegno della Cgil che hanno creduto nel nostro progetto culturale. L’arte certamente rielabora con il suo linguaggio il tempo che vivono gli artisti e certamente si concretizza nella loro espressione. Per questo abbiamo pensato di parlare con illustri ospiti di immigrazione, dello spopolamento dei piccoli comuni, di altri temi con tanti scrittori grazie a Medinova. Professori universitari, pittori, fotografi, attori, scultori, tanti musicisti si raccoglieranno a Caltabellotta per parlare, attraverso i loro linguaggi, del nostro tempo. Cercare di promuovere arte e territorio. Particolarmente onorati di aver ricevuto il patrocinio dell’Università di Palermo dipartimento delle scienze umanistiche”.

Si comincia la mattina di venerdì 23 con i laboratori di tamburo a cura di Valeria Cimò e si prosegue con le esposizioni di pittori, scultori e fotografi come Salvatore Rizzuti, Giovanni Proietto, Pascal Catherine, Maurizio Cacioppo, Lillo Di Giovanna, Francesca Riggi.

Spazio anche ai dibattiti sul tema dell’immigrazione con un focus sulla preoccupante escalation di episodi di violenza e intolleranza in una parte di Paese che sembra aver dimenticato il proprio passato da migranti e messo da parte la vocazione di solidarietà e integrazione. Nel pomeriggio di venerdì monologo contro il razzismo di Antonio Liotta interpretato dall’attore Carmelo Rappisi e introdotto da Cristina Marchione dell’associazione “Le Culture Diverse”

Poi dibattito con due giornalisti che da anni seguono il fenomeno dell’immigrazione, le sue cause e conseguenze, Lorenzo Tondo (The Guardian) e Raffaella Daino (Skytg24) .

Lorenzo Tondo è un giornalista e corrispondente del quotidiano britannico The Guardian per il quale ha condotto molteplici importanti inchieste. In passato ha collaborato con il New York Times e il Time magazine e Repubblica. Nel 2015 si è aggiudicato il premio nazionale di giornalismo Giuseppe Fava Giovani e nel 2016 il premio internazionale Maria Grazia Cutuli come giovane giornalista siciliano emergente. Il Generale, edito dalla Nave di Teseo, è il suo primo libro. Da 3 anni Tondo segue il cosiddetto Caso Mered, un tragico scambio di persona che ha portato all’arresto di un rifugiato scambiato erroneamente per uno dei più temibili trafficanti di uomini. La Corte d’Assise di Palermo, lo scorso luglio, ha confermato l’errore di persona e rilasciato dopo 3 anni di carcere un richiedente asilo eritreo mentre il vero mercante di uomini si trova ancora a piede libero.

Raffaella Daino da 13 anni è un’inviata di Skytg24 e nei suoi viaggi alla ricerca dell’origine del fenomeno dei flussi migratori ha visitato i campi profughi tra Libano e Siria, la jungle di Calais tra Francia e Belgio e raccontato i drammi e le storie dei profughi nei luoghi di sbarco di tutto il Sud Italia e che della sua esperienza sul campo ha anche fatto un lavoro discografico a scopo benefico dal titolo “Senza rete”. I due reporter converseranno con il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella che sta seguendo l’inchiesta sull’ennesimo caso di nave bloccata davanti alle coste italiane per via della politica dei “porti chiusi” decisa dal Viminale.

In prima serata per la rassegna Dedalo Libri intitolata al compianto editore Salvatore Coppola verrà presentato il libro “Piraterie” Medinova del professore Francesco Pira che converserà con la giornalista Giovanna Venezia, Direttore Responsabile del quotidiano oline Risoluto.it. Poi le letture a cura dell’attrice Barbara Capucci, gli interventi musicali del maestro Edoardo Savatteri e la presentazione del saggio “Dialetto e Canzone. Uno sguardo sulla Sicilia di oggi” del professore e ricercatore universitario Roberto Sottile.

Per lo spazio musicale esibizione di Renato Miritello che incanterà il pubblico con il suo talento e i suoi “Incontri vocali naturali” e poi i Piccoli concerti degli artisti del Dedalo che proporranno un variegato ventaglio di stili e mondi musicali diversi e lontani tra loro, dal folk al pop, dal rock sperimentale al cantautorato. Di scena Nonò Salamone, Ignazio De Blasi, Pippo Barrile, Fulvio Cama, Clemente, Francesca Amato con Francesco Maria Martorana e Alessio Tarantino, Giò Vescovi, Giana Guaiana, Raffaella Daino, Piera Lo Leggio, Libero

Sabato 24 la giornata ha inizio con il Maestro Renato Miritello e il suo Laboratorio sulle possibilità della voce umana nel ricordo di Demetrio Stratos degli Area. Nel pomeriggio secondo appuntamento per la rassegna Dedalo Libri intitolata a “Salvatore Coppola”, con la conduzione affidata al giornalista e scrittore Raimondo Moncada verranno presentati i lavori di Giuseppina Sciortino, Alan David Scifo, Jim Tatano, Alessandro Cacciato, Maria Concetta De Marco, Angelo Vita, Alfonso Gueli, Silvano Messina, Nicolò D’Alessandro, Salvatore Indelicato, Pasquale Cucchiara, Enzo Di Natali e Angelo Sanfilippo.

In serata introdotto dagli “Incontri vocali naturali“ con Renato Miritello e Lucia Alessi “Transiti”, il dibattito sullo spopolamento dei piccoli borghi italiani moderato da Anna Maria Montalbano. Riflessioni con Monica Genovese segreteria regionale Cgil, Salvatore Greco della associazione Sikanamente, Pierfilippo Spoto Val di Kam.

Seguono il concerto di violoncello con Mauro Cottone e l’incontro con Antonio Presti Artista Mecenate per La Fiumara D’arte che converserà con Giacomo Bonagiuso .

Dalle 22 i piccoli concerti con Nonò Salamone, Valeria Cimò, Alfredo Ginexi con Ilaria Leto Barone, Ignazio De Blasi, Francesca Amato con Francesco Maria Martorana, Alessio Tarantino, Piera Lo Leggio, Giò Vescovi, Ennio Salomone. Gran finale con tanti artisti del Dedalo riuniti sotto il progetto Disìu ovvero: Ezio Noto, Totò Randazzo, Roberto Ligammari, Mauro Cottone, Valeria Cimò, Giuseppe Cottone, Eleonora Tabbì, Pino Tortorici, Renato Miritello, Libero Reina, Francesco Barbata.

Programma e orari Dedalo XII

Casa del Sole – contrada Mizzaro, Caltabellotta

Venerdì 23 agosto 2019

ore 10,30

Laboratorio di Tamburo a Cornice

a cura di Valeria Cimò

ore 16,30

Conferenza di presentazione

Dedalo Festival XII

Casa del Sole Caltabellotta

Saluti e Interventi

Calogero Cattano Sindaco di Caltabellotta

Rino Granillo Presidente del Consiglio Comunale

Biagio Marciante Vice Sindaco

Giuseppe Di Franco Segretario Provinciale Flai Cgil

Franco Colletti Presidente Regionale Alpaa Cgil

Luigi Rotella Presidente Nazionale Alpaa Cgil

Alfio Mannino Segretario Regionale Cgil

Antonio Liotta Presidente della casa editrice Medinova

Michele Ruvolo Direttore Casa del Sole

Ezio Noto Direttore Artistico ideatore Dedalo Festival

ore 18,00

Inaugurazione esposizioni spazio artistico:

Salvatore Rizzuti scultore “Dedalo”

Giovanni Proietto pittore “Giardini Mediterranei”

Pascal Catherine pittore “Colori per l’armonia”

Maurizio Cacioppo fotografo “Nuove Frontiere”

Lillo Di Giovanna fotografo “La Magia della luce”

Francesca Riggi fotografa “No More Wall”

ore 18,30

“Brutto muso nero”

Monologo contro il razzismo di Antonio Liotta

interpretato dall’attore Carmelo Rappisi

Introduce Cristina Marchione “Le Culture Diverse”

ore 18,45

“Mio fratello che guardi il mondo”

Lorenzo Tondo (giornalista di “The Guardian”) e Raffaella Daino (giornalista di “Sky”) converseranno con il Dott. Salvatore Vella (Procuratore aggiunto di Agrigento)

ore 20,00

Renato Miritello “Transiti”

Incontri vocali naturali

ore 20,15

Inaugurazione Dedalo Libri Rassegna intitolata a “Salvatore Coppola” – presentazioni a cura di Medinova Antonio Liotta

Presentazione concerto con gli artisti presenti a Dedalo XII del saggio “Dialetto e Canzone. Uno sguardo sulla Sicilia di oggi” Franco Cesati Editore di Roberto Sottile (Ricercatore nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo dove insegna Linguistica italiana. Autore e conduttore del programma radiofonico “Parru cu tia. I dialetti vanno in onda” Premio Nazionale Unpli “Salva la tua lingua locale” Roma 2018.

ore 21,15

Presentazione del libro “Piraterie” Medinova di Francesco Pira (Professore di Comunicazione e Giornalismo – Università di Messina, Sociologo, Giornalista e Saggista) converserà con la giornalista Giovanna Venezia (Direttore Responsabile del giornale online Risoluto.it). Letture a cura dell’attrice Barbara Capucci, interventi musicali del maestro Edoardo Savatteri

ore 22,00

Dedalo Musica

Piccoli Concerti con

Nonò Salamone – Ignazio De Blasi – Pippo Barrile -Fulvio Cama

Clemente – Francesca Amato con Francesco Maria Martorana

e Alessio Tarantino -Giò Vescovi -Giana Guaiana

Raffaella Daino – Piera Lo Leggio – Renato Miritello – Libero

Sabato 24 agosto 2019

ore 10,30

Renato Miritello “Vai dove ti porta il canto” Laboratorio sulle possibilità della voce umana nel ricordo di Demetrio Stratos degli Area

ore 17,30

Dedalo Libri – Rassegna intitolata a “Salvatore Coppola” – presentazioni a cura di Medinova Antonio Liotta con diversi autori presenti. Conduce il giornalista e scrittore Raimondo Moncada

Autori Ospiti

Giuseppina Sciortino “L’Obiettore di Coscienza” Eretica Edizioni

Alan David Scifo “Il sud del sud” Autopubblicato

Autori Medinova:

Jim Tatano “Segreti della musica”

Alessandro Cacciato “Il Sud Vola”

Maria Concetta De Marco “Ali Blu”

Angelo Vita “La Didattica del Dis-aggio”

Alfonso Gueli “Maledetta Città”

Silvano Messina “Dica trentatré”

Nicolò D’Alessandro “ Il Profumo dell’Angelo”

Salvatore Indelicato “Gocce D’Amore”

Pasquale Cucchiara “Salvatore Bosco Filosofo del Popolo”

Enzo Di Natali “Bioetica e Magistero”

Angelo Sanfilippo “La fisarmonica nuda”

ore 20,00

Renato Miritello e Lucia Alessi “Transiti”

Incontri vocali naturali

ore 20,15

I Paesini rischiano di svanire

Esistono modi per salvare il patrimonio dei nostri tanti piccoli paesi dallo spopolamento?

Riflessioni con

Monica Genovese segreteria regionale Cgil

Salvatore Greco Sikanamente

Pierfilippo Spoto Val di Kam

Modera Anna Maria Montalbano

ore 21,00

Un violoncello solo

Mauro Cottone

ore 21,15

Dedalo Incontra

Antonio Presti

Artista Mecenate

La Fiumara D’arte

conversa con Giacomo Bonagiuso

ore 22,00

Dedalo Musica

Piccoli Concerti con:

Nonò Salamone – Valeria Cimò – Alfredo Ginexi con Ilaria Leto Barone

Ignazio De Blasi – Francesca Amato con Francesco Maria Martorana

Alessio Tarantino – Piera Lo Leggio – Giò Vescovi – Ennio Salomone

Disìu:

Totò Randazzo, Roberto Ligammari, Mauro Cottone, Valeria Cimò, Giuseppe Cottone, Eleonora Tabbì, Pino Tortorici, Renato Miritello, Libero Reina, Francesco Barbata, Ezio Noto

Nino Di Maio e Baldassare Genova Fotografi Ufficiali Dedalo XII

Casa del Sole in C.da Mezzaro – Caltabellotta

Cgil- Flai Cgil- Alpaa Cgil

Si ringrazia Franco Colletti presidente regionale Alpaa Cgil

Hanno collaborato Medinova, Le Culture Diverse

Fidapa Sciacca, B&B Sotto Le Stelle

Mates, Agorà Case Vacanze, A lu solitu postu

Arancello Ribera, Cantina Corbera

Maxervice, Francesco Barbata Disco33 Recording Studio

Preziosa la collaborazione di Paolo Vetrano, Patrizia Noto, Pina Vullo, Lorella Noto, Enzo Mulè, Peppe Baio e di tutte le donne e gli uomini di buona volontà

Dedalo XII è un evento privato

Com. Stam.