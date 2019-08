Moda & musica: Cinisi Fashion Night con Nathaly Caldonazzo e i Calandra&Calandra

Rosi De Simone Eventi porta tutti i colori della Sicilia folk, con una sfilata di collezioni moda e degli abiti “Ciancianedda Sona Sona”

Folk e chic, è la Sicilia che andrà in scena su una passerella di venti metri, domenica 18 agosto, su Corso Umberto I, per Cinisi Fashion Night, evento promosso dal Comune di Cinisi e prodotto dall’associazione culturale Sicilia IN, con la Rosi De Simone Eventi. Vedrà sul palco la musica dei Calandra & Calandra, insieme alle collezioni primavera estate di aziende siciliane e la conduzione dell’attrice Nathaly Caldonazzo con la selezione musicale di Mauriziotto dj. Presente il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo e dell’assessore Salvatore Biundo. Ingresso libero.

In passerella Mikifrà, I colori di Roberta di Roberta Marotta, Gemme sul filo di Rosa Mandina, L’élite di Cinisi di Corso Umberto e da Palermo Totho Priano e Josh Turco di NHVR e la gioielleria Magie d’oro di Partinico, Giù per terra, moda bimbi. Sponsor Tam Casa Vacanze e Casa Vacanze “Le alcove”. Prevista anche una sfilata di abiti folk Ciancianedda Sona Sona. Allestimento e service di E20service. Trucco e parrucco Darioloris Cerfolli e Giuseppe Ferrara. Coordinamento backstage Vivia Cascio.

Rosi De Simone Eventi e Nathaly Caldonazzo

Rosi De Simone Eventi predilige per le sue sfilate di moda luoghi di ricchi di storia e cultura. Tra le produzione più riuscite le Mure delle Cattive, Villa Zito e Piazza Bologni trasformata in una grande passerella. Sceglie spesso volti amati dal pubblico per presentare i propri eventi, tra questi la bellezza e la professionalità di NathalyCaldonazzo, volto televisivo legato al Bagaglino ma anche attrice e pittrice siciliana di adozione, vista la sua formazione con il pittore madonita Croce Taravella che la porta spesso sull’Isola.

I Calandra & Calandra

Il progetto artistico e musicale dei Calandra & Calandra, nasce alla fine del 2009 dai fratelli originari di Alcamo, Giuseppe e Maurizio Calandra che, attratti dalle sonorità della musica folk e popolare siciliana, cominciano un percorso di recupero prima e di rielaborazione poi, dei brani appartenenti alla tradizione musicale e popolare siciliana.

La loro musica popolare siciliana rivisitata in versione moderna, con accostamenti e contaminazioni musicali di vario genere, ha conquistato l’attenzione ed i riconoscimenti sia da parte del pubblico, della critica e con oltre 6.700.000 di visualizzazioni del loro canale Youtube, metà delle quali fatte all’estero, e decine di premi vinti su tutto il territorio nazionale ed esibizioni all’estero in Guatemala, New York, Svizzera, Belgio e, a settembre, in Canada.

Parola chiave: Cinisi Fashion Night

Tag: sfilate, moda, Nathaly Caldonazzo, Rosi De Simone Eventi, Calandra & Calandra, Comune di Cinisi, musica folk

Snippet: Moda e musica, domenica 18, per Cinisi Fashion Night con Nathaly Caldonazzo e i Calandra&Calandra organizzata da Rosi De Simone Eventi

Com. Stam.