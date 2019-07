Al Teatrino Ditirammu “Franco Franchi, l’ultimo dei comici”

Molti lo ricordano ancora come uno dei componenti, “Il Gruppetto”, accanto a Emanuela D’Antoni, Giorgia Lo Grasso e Giuseppe Sorgi. Più recentemente lo abbiamo ammirato in diversi film: La seconda volta non si scorda mai, Buona giornata, Il Professor Cenerentolo, nel recentissimo Bene ma non Benissimo e nelle serie televisive Squadra Antimafia-Palermo oggi e Distretto di Polizia 11.

Adesso Terranova, venerdì 26 luglio, alle ore 21:00, sarà al Teatro Ditirammu di Via Torremuzza n. 6, con lo spettacolo “Franco Franchi, l’ultimo dei comici”, titolo azzeccato in quanto oggi, comici di una volta non ve ne sono più ma, quotidianamente, assistiamo a logorroici monologhisti, barzellettieri e pseudo opinionisti che, a stento, riescono a ricevere qualche applauso o risata. Il poliedrico Terranova, che nella terza edizione del “Rinaldo in campo”, del 2011, era “Prorunasu”, il personaggio interpretato da Franchi nella prima edizione con Domenico Modugno, “oggi –sottolinea– finalmente realizzo un sogno, il mio sogno e, così, mi sono deciso ad aprire quel famoso cassetto dove custodivo questo desiderio per raccontare una mia grande passione, un omaggio a Franco Franchi (all’anagrafe Francesco Benenato), grande e indimenticabile artista che ha profondamente influenzato la mia vita e la mia carriera, che va in scena al Teatro Ditirammu, così come avevo promesso al caro Vito Parrinello”. Scritto dallo stesso Terranova e da Francesco Saverio Morese, che ne ha curato anche la regia, definito un monologo con canzoni, “Franco Franchi, l’ultimo dei comici”, nasce attraverso un percorso di ricerca e scoperta: raccoglie documenti, testimonianze, viene accolto dalla famiglia e dai figli dell’attore, portando alla luce l’intimo e poco conosciuto repertorio delle canzoni scritte da Franco Franchi, inestimabili gioielli dalla profonda sensibilità; e man mano che Rosario Terranova porta alla luce gli aspetti incredibili e struggenti della vita del comico palermitano, comprende sempre più a fondo le radici di quel talento straordinario e mette a nudo la propria personale scelta di ispirarsi sì, ma mai imitare qualcuno che è, e resterà per sempre, assolutamente irraggiungibile. Alla fine ne esce il ritratto di un uomo che ha distillato in sé 27 secoli di storia della sua città, non per averla letta sui libri ma per averla raccolta dai sassi di ogni strada, e che ha vissuto una vita talmente irripetibile da poter essere considerato a buon diritto il rappresentante definitivo, l’archetipo di un’intera categoria: l’ultimo dei comici. Lo spettacolo rimarrà in cartellone fino a domenica 28 luglio, con inizio alle ore 21:00.

Franco Verruso