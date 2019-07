Letterio Lombardo e Margherita Bonura, “Un Duo di successo”

“Allegria di note”, questo il titolo del nuovo show e primo dell’estate, pensato e realizzato da Letterio Lombardo per ricordare alcuni dei numerosi successi di due grandi della nostra musica leggera, Mina e Adriano Celentano, andato in scena a Mondello al Teatro Arena di Vito Zappalà particolarmente affollato.

Poco prima dell’inizio, ad alcuni spettatori è stato chiesto un giudizio sugli spettacoli organizzati e condotti dal Lombardo. Le risposte sono state tutte incoraggianti riconoscendo in Letterio un abile organizzatore, bravo cantante e showman. Ottima la scelta della brava e bella Margherita Bonura, cantante dalla voce deliziosa con la quale Letterio Lombardo ha realizzato diversi spettacoli di successo: “RomAntica Roma antica”, “Vamos a cantar l’España”, “Le canzoni del Juke Box”, “Le canzoni del Vesuvio”. Subito dopo, lo spettacolo inizia con “Pregherò”, cantata da Letterio Lombardo che, come sua caratteristica, entra dalla sala e si avvia sul palcoscenico, tra gli applausi del pubblico. Finita l’esibizione, ecco apparire Margherita Bonura, in un elegante abito lungo rosso, scollato e con pajllettes che, accolta da applausi e ovazioni, esegue “E se domani”, seguita da “Acqua e sale” e “Sotto le lenzuola”, in coppia con Lombardo. Conquista il pubblico la Bonura dopo aver cantato .”La pioggia di marzo” (Aguas de março), dal ritmo di bossa nova, lanciata dalla cantante brasiliana Elis Regina..Dopo aver eseguito “Una carezza in un pugno”, Lombardo, presenta Giammarco Raccuglia un giovanissimo pittore che ha realizzato dei quadretti ispirandosi alla coppia Mina-Celentano. Segue “Chi non lavora non fa l’amore”, cantata dai due artisti con la presenza di un coro di bambini. Subito dopo, due bravissimi piccoli ballerini, Alessia e Silvio, fanno da coreografia a “Città vuota” ed ancora “Per averti”, quindi è la volta della Bonura che… trascina gli spettatori con “Insieme”. Dopo alcuni medley (“La banda”, “Zum, zum, zum”, “Il ragazzo della Via Gluck” e “Il pastore Serafino”) valorizzati dalla presenza dei piccoli coristi e dei ballerini Alessia e Silvio, termina il primo tempo tra fragorosi applausi degli spettatori.. Il secondo tempo si apre con la coppia Lombardo-Bonura che esegue “Amami, amami” e “A un passo da te”; poi Lombardo canta “L’emozione non ha voce” e, poco dopo, accompagna con la chitarra la Bonura (in un raffinato abito nero lungo scollato, ndr) che esegue, “Grande, grande, grande”. Dopo l’esibizione di Lombardo che canta “Storia d’amore” e “Ti avrò”, il Duo propone “Brivido felino” (con i piccoli ballerini), ”Siamo la coppia” ed ancora, “Soli”, cantata da Letterio e “Se telefonando” eseguita dalla Bonura. Con un medley comprendente “Il tuo bacio è come un rock”, “Tintarella di luna”,”Una zebra a pois” e “Renato, Renato”, lo show volge al termine e, sulle note di “Azzurro”, si conclude festosamente con il Duo, ballerini e coristi che, sventolando bandierine azzurre, salutano il pubblico che, divertito, ricambia con lunghi e calorosi applausi, ovviamente rivolti anche ai bravissimi orchestrali che, per oltre due ore e in modo eccellente hanno condotto, con personali arrangiamenti lo show: Pino Caccamo (piano e tastiere), Simone Fiorenza (chitarra), Paolo Muratore (basso), Luigi Mollica (batteria) e Angelo Longo (sax). (Foto di Filippo Messina)

Franco Verruso

CS