Lo spettacolo per famiglie a chiusura della rassegna all’aperto “Il Patagiardino delle meraviglie” che si terrà mercoledì 10 luglio alle ore 17.00 nel giardino del Piccolo Teatro Patafisico: “Il Principe Ranocchio” riadattamento per narratore e burattini di e con Salvino Calatabiano e con Vito Bartucca per la Compagnia Teatro egli Spiriti.

Ingresso 5,00 con merenda e i nonni entrano gratis!

Un’occasione di incontro e di relax all’aperto per tutta la famiglia!

Mercoledì 10 luglio 2019, h 17.00

IL PRINCIPE RANOCCHIO

spettacolo per burattini e narratore

drammaturgia di Salvino Calatabiano

narratore Vito Bartucca

burattinaio Salvino Calatabiano

burattini e scene di Vito Bartucca

produzione Teatro degli Spiriti e Piccolo Teatro Patafisico

Info e prenotazioni: https://forms.gle/qkXMTtHMXMZ8NMEy5 o al 366.1545786

La strega Bollicina trasforma Principe Azzurro in un Ranocchio. L’unico modo per ritornare il bel principe che era è di far arrabbiare la Principessa Paziente. Con l’aiuto del narratore Crapapelata il principe Ranocchio proverà la difficile impresa di fare arrabbiare la principessa.

Adatto ad un pubblico molto ampio, uno spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a bambini dai 2 anni.

PER CHI BAMBINO LO È

E PER CHI BAMBINO LO VUOLE DIVENTARE

PICCOLO TEATRO PATAFISICO

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP

via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

info@piccoloteatropatafisico.it

