“Palermo Tattoo Convention”: tre giorni di musica live con Shakalab, Jack & The Starlighters, Dj set, party nudo e spettacoli di burlesque

Palermo – Manca ormai meno di una settimana alla VIᴬ edizione della Palermo Tattoo Convention di Isola delle Femmine (Hotel Saracen di Via Libertà 28/A, da Venerdì 7 a domenica 9 Giugno) . Tre giorni dedicati al mondo del tatuaggio, spettacoli live, dj set e performance artistiche.

Ricchissimo il programma spettacoli di questa nuova edizione: si partirà Venerdì 7 Giugno , con l’apertura al pubblico alle ore 14:00 a cui seguirà, alle 16.45, un Dj set con Performer, Flash Mob e A.I.M Show. Dalle 17:00 alle 18:30 si apriranno le iscrizioni al Best Day Tattoo Contest contemporaneamente al primo live set della giornata con lo scatenato rockabilly dei Robbie & The Goose Shakers. Alle 21:30 è prevista l’esibizione della Guest Dj Nunzio Borino a cui seguirà l’evento clou della serata: il Party Nudo feat. Burlesque and Laser Boy che concluderà la prima delle tre giornate.

Si proseguirà Sabato 8 Giugno con apertura al pubblico alle ore 11:00. Alle 13:00 inizierà un Dj set, con Performer, Flash Mob e A.I.M Show. Alle 16:30 apertura iscrizioni Best Day Tattoo Contest e Live Rock con i Chino Y Los Morteros. Ad aprire gli spettacoli serali, alle 22:00, sarà il Dj set di Don Mimì feat. Dance Hall Queen Show che alle 23:00 lascerà spazio alla musica live degli Shakalab che concluderanno la serata.

La Palermo Tattoo Convention si chiuderà Domenica 9 giugno , con l’ultima giornata in programma che seguirà la stessa scaletta dei due giorni precedenti fino alle ore 17:00, orario in cui si esibirà l’ultima band ospite: gli Jack & The Starlighters feat. Burlesque show. Alle 22:30 inizieranno le premiazioni del Tattoo Contest e Best in Show PTC2019 per poi dare spazio all’ultimo Dj set – Close PTC 2019 che chiuderà questa 6th edizione e che darà appuntamento al prossimo anno.

Tra i grandi ospiti si ricordano anche le “Special Guest Tattoo Models” Natasha Legeyda, la suicide girl Bastat Suicide e la palermitana Dea Radosta, e la ballerina “Special guest Burlesque Performer” Bon Bon Cherry con il suo spettacolo e musiche di repertorio anni 40/50 dal rock n’roll,al jazz, swing e bossa nova.

Ticket giornaliero: 10 euro acquistabile direttamente al botteghino dal 7 al 9 Giugno.

Per informazioni potete visitare

sito web www.palermotattooconvention.com

l’Official Page www.facebook.com/PalermoTattooConvention/

Evento: www.facebook.com/events/373104486869139/

Com. Stam.