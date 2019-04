Per la prima volta in Sicilia l’internazionale “Happy Circus” Il magico circo dei sogni con entusiasmanti attrazioni a Barcellona Pozzo di Gotto

Felicità, gioia ed allegria, è l’internazionale “Happy Circus” (direzione artistica Donna Orfei). Dopo un lungo tour di successo all’estero torna dalla Tunisia, in Italia e per la prima volta in Sicilia, con tappa a Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese, dall’11 al 22 aprile, “Happy Circus” dei fratelli Medini, Daniele, Fulvio e Bruno.

Tradizione ed innovazione con artisti di fama internazionale, sono il mix perfetto per uno show circense unico nel suo genere. Il grande e confortevole chapiteau, sito in via San Vito (zona ospedale), accoglie con entusiasmo il suo pubblico. Gli spettacoli in programma sono: tutti i giorni due spettacoli ore 17.30 e 21.00; domenica ore 17.00 e 19.30; lunedì 22 aprile ore 17.00 e 19.30; 16 aprile riposo.

In viaggio per la Sicilia, Happy Circus vi condurrà nel magico mondo del circo con i clown “Ciuffetti” di Fulvio Medini, speaker dello spettacolo dalle mille attrazioni tutte da scoprire. Uno show di forte intensità della durata di due ore, con le migliori discipline circensi ed artisti internazionali, personaggi cartoon, cavalleria, tigri bianche, animali esotici.

In pista l’addestratore Gianni D’Ambrosio con i suoi maestosi cavalli in libertà; Caroline Niemen, meravigliosa antipodista e trapezista; la sinuosa ed affascinante Ljuba Medini con Pole Dance e cerchio aereo; ai tessuti aerei l’imponente Aijosha Coatti; il Laser Fight per la prima volta in Italia, attrazione ultramoderna; le stupefacenti tigri bianche dell’addestratore Tairo Caroli. Svelare tutto impossibile, scoprire lo show è possibile all’Happy Circus, dove la magia e lo stupore aleggiano sull’imponete chapiteau.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare, la pagina Facebook Happy Circus

