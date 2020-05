Lavori consiglio comunale del 5 maggio 2020

Nella seduta di ieri approvati due debiti fuori bilancio, un atto di indirizzo per il rilancio del tessuto produttivo in tempo di coronavirus e un atto di collaborazione fra i comuni di Marsala e Partanna il Presidente Sturiano ha annunciato per domani, giovedì 7 maggio, un incontro tecnico sul porto con la presenza degli assessori regionali Falcone e Cordaro (ore 11,30) e una conferenza stampa (ore 12,30) dell’assessore Ruggero Razza

Nel corso della seduta di ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha approvato due debiti fuori bilancio per complessivi duemila e quattrocento euro, un atto di indirizzo a firma dei consiglieri Federica Meo, Calogero Ferreri, Linda Licari, Luana Alagna, Vito Cimiotta e Mario Rodriquez su alcune azioni da porre in essere il rilancio del settore produttivo cittadino in tempo di emergenza Covid-19 e, ancora, la prosecuzione di un accordo di collaborazione fra i Comuni di Marsala e Partanna in virtù del quale il Segretario Generale, Bernardo Triolo, potrà continuare a prestare la sua opera anche nel Comune della Valle del Belice fuori dagli orari di servizio che presta nel municipio lilibetano.

In apertura di seduta il Presidente Sturiano ha dato notizia che domani, 7 maggio, alle ore 11:30, saranno presenti a Sala Delle Lapidi gli Assessori regionali Salvatore Cordaro (Territorio e Ambiente) e Marco Falcone (Infrastrutture e Mobilità) per un incontro tecnico sulla situazione del porto. All’incontro prenderanno parte oltre allo stesso Presidente, il Sindaco Alberto Di Girolamo, i due deputati regionali marsalesi, Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, il Segretario generale Bernardo Triolo e l’ingegnere capo Luigi Palmeri. A seguire alle ore 12:30 si terrà, sempre a Palazzo VII Aprile una conferenza stampa dell’Assessore regionale Ruggero Razza, titolare della delega alla Sanità del Governo Musumeci. Sarà presente anche il Direttore Generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani. Temi della conferenza stampa saranno l’attuale situazione della sanità in provincia di Trapani e dell’Ospedale “Paolo Borsellino”, attualmente presidio anticovid-19 dell’Asp. Altre comunicazioni nel corso della seduta sono state fatte dalla Consigliera Ginetta Ingrassia (presentazione di un atto d’indirizzo approvato all’unanimità dalla 2^ Commissione Pubblica Istruzione, Cultura e Sport) sull’istituzione di una email culturae2commissione@comune.marsala.tp.it finalizzata alla ripresa e al rilancio della cultura in città, dal consigliere Aldo Rodriquez che ha chiesto all’Amministrazione di aderire ad un bando per aiuti economici nei confronti di cittadini che sono in affitto e da Linda Licari che ha chiesto lumi circa la delibera sul regolamento per l’istituzione del Garante dei disabili e sull’apertura della Villa Comunale. Alla seduta di ieri ha partecipato ed è intervenuto l’Assessore Rino Passalacqua.

Votazioni:

Inizio lavori – presenti 27 consiglieri su 30

Prelievo punto 19 – Debito fuori bilancio euro 261,87

Unanimità 26 presenti

Votazione delibera prelevata – 23 favorevoli e 4 astenuti

Prelievo punto 53 – Debito fuori bilancio euro 2.147,85

Unanimità 27 presenti

Votazione delibera prelevata – 23 favorevoli e 4 astenuti

Prelievo punto 55 – Atto d’indirizzo – Azioni per il rilancio del tessuto produttivo emergenza Covid-19

Unanimità 27 presenti

Discussione – Interventi del Presidente Sturiano dei Consiglieri Federica Meo, Arturo Galfano, Flavio Coppola, Aldo Rodriquez, Ginetta Ingrassia, Calogero Ferreri, Daniele Nuccio, Giusy Piccione, Linda Licari, Giuseppe Milazzo, Giovanni Sinacori, Letizia Arcara, Antonio Vinci, Luana Alagna; nonchè del Segretario generale Bernardo Triolo e dell’Assessore Rino Passalacqua.

Votazione delibera – Approvata con 19 voti favorevoli – 1 contrario e 1 – astenuto

Prelievo Punto 21 – Prosecuzione Accordo fra i Comuni di Marsala e Partanna

Unanimità 21 presenti

Votazione delibera – Approvata all’unanimità – 19 consiglieri presenti

Immediata esecutività – Unanimità – 19 consiglieri

Chiusura lavori ore 21,05

E’ possibile rivedere e ascoltare la seduta collegandosi con i link:

https://www.youtube.com/watch?v=VE8QUakB3eg&t=2985s (1^ parte)

https://www.youtube.com/watch?v=I_fKCIJLMVU&t=176s (2^ parte)

Com. Stam.