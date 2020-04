Finanziaria. On. Amata: “Pd, italia Viva e m5s svuotano i capitoli del turismo boicottandone la pianificazione strategica”.

“Atteggiamento vergognoso quello che in Aula stanno assumendo Pd, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, i cui esponenti stanno letteralmente cercando di boicottare le misure previste dal Governo regionale per sostenere il turismo e consentire a questo delicatissimo, fondamentale e profondamente dilaniato settore di poter sopravvivere e ripartire quando l’emergenza sarà passata”, cosi il Presidente del Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia, On. Elvira Amata, all’attacco delle opposizioni durante la sospensione dell’odierna seduta.



Una condotta irresponsabile e assolutamente da condannare che si traduce nella presentazione di emendamenti con i quali sfilare alla pianificazione strategica, faticosamente messa in piedi per la ripartenza del settore turistico siciliano, cifre importanti da destinare ad iniziative terze.



Le forze dell’opposizione stanno seguendo con coerenza la linea del Governo nazionale che li vede alleati –o per meglio dire complici- che non ha assolutamente considerato, nelle misure inserite nei vari DPCM, le esigenze di regioni come la nostra che proprio nel turismo vedono una delle principali industrie produttive.



Certo, stupisce che essendo stati eletti a rappresentare il popolo siciliano nel Parlamento siciliano, certi Onorevoli colleghi si comportino in questo modo irresponsabile.



E proprio al popolo siciliano dovranno risponderne!”, conclude Amata.