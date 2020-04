Berlusconi: “Forza sindaci, pausa coronavirus serva per migliorare le città”

Palermo – “Approfittare di questo momento di quiete forzata per pensare alla manutenzione delle scuole e degli uffici pubblici, alla pulizia dei giardini e dei parchi, al miglioramento o al rifacimento dei manti stradali, con l’eliminazione delle pericolosissime buche”.

E’ l’invito che il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rivolge, con una lettera, a tutti i sindaci italiani, ringraziandoli “per aver dimostrato, ancora una volta, di essere il più efficace presidio dello Stato sul territorio, per essere responsabilmente in prima linea nella lotta al Coronavirus, rispondendo ai bisogni e alle esigenze di comunità assalite da paura per i contagi, dolore per gli affetti perduti e ansia per le difficoltà economiche.

Per Berlusconi bisogna “trarre dai momenti più bui e difficili delle concrete opportunità” e quello che stiamo vivendo è un periodo in cui si può, secondo il leader azzurro, provvedere nei vari Comuni “a tutte quelle attività che, in circostanze ordinarie, è difficile e gravoso anche solo immaginare, per consentire ai nostri concittadini, non appena le autorità sanitarie lo consentiranno, di tornare a vivere le nostre città in un contesto rinnovato, pulito, salubre, sicuro”.

“Facciamo sentire alle nostre comunità che i loro sacrifici non sono stati vani. Miglioriamo le nostre città, facciamolo ora. Forza Sindaci”, conclude Berlusconi.

Com. Stam.