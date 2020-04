Emergenza Coronavirus, la Lega Sicilia mobilitata con video riunioni operative dei propri dirigenti e amministratori, per proporre azioni concrete per i territori

La Lega Sicilia Salvini Premier non si ferma e, su impulso del segretario regionale Stefano Candiani, ha organizzato, una serie di riunioni in videoconferenza fra i quadri dirigenti siciliani e locali del partito sull’emergenza coronavirus nell’Isola e sulle azioni concrete per i territori, da proporre sia a livello nazionale che regionale.

Nelle scorse ore si è svolta una riunione telematica del direttivo regionale della Lega, alla quale hanno partecipato, fra gli altri, tutti i commissari provinciali, i sindaci e i parlamentari europei, nazionali e regionali del Carroccio eletti in Sicilia, un video incontro pubblico per la provincia di Caltanissetta e una riunione provinciale di Trapani, alla presenza di tutti i commissari cittadini dei vari comuni del Trapanese e della parlamentare nazionale Alessandra Locatelli, già ministro per la Famiglia e le Disabilità nel precedente governo.

Nei prossimi giorni, si svolgeranno numerose altre video riunioni, che coinvolgeranno dirigenti e amministratori leghisti di tutte e nove le province siciliane. Già in programma sabato 4 aprile le riunioni provinciali operative della Lega di Messina e di Agrigento.

“È un modo – osserva il segretario regionale Stefano Candiani – per restare costantemente mobilitati, sia pure a distanza, in un momento così delicato in cui dai territori arrivano richieste importanti e che non può e non deve vedere la Sicilia penalizzata sotto il profilo sanitario ed economico”.

