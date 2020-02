Sud: Giammanco “Governo sostenga tonnara Favignana”

“Il Governo sostegno l’attività imprenditoriale della tonnara di Favignana, che ha riaperto dopo 12 anni di inattività, e gli attribuisca una quota di tonno rosso che garantisca la sostenibilità economica dell’impresa che con grandi sacrifici e investimenti vuole rimettere in moto un luogo storico.

Già lo scorso anno la tonnara di Favignana e’ stata costretta a chiudere a causa del decreto di ripartizione delle quote tonno tra le tonnare in attività voluto dal Ministero delle Politiche agricole, che aveva assegnato alla Sicilia solo 14 tonnellate. Una cifra troppo esigua, che ha costretto alla chiusura l’azienda Castiglione, che con enormi sforzi economici era riuscita a riaprire una delle tonnare più grandi del Mediterraneo garantendo nuova occupazione.Quello che le chiedo, dunque, è che per una volta il Governo non si limiti a spot propagandistici e che, in occasione dei nuovi decreti ministeriali relativi alle quote di tonno da ripartire tra i diversi operatori, per una volta sia dalla parte degli imprenditori che creano occupazione e fanno girare l’economia” Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato, nel corso di un’interrogazione rivolta al Sottosegreatario per le politiche agricole.

