Il consigliere Davide Russo del M5S si è dimesso

Bronte – (21 gennaio 2020) – Il consigliere comunale di Bronte, Davide Russo, del Movimento 5 stelle si è dimesso.

Ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Comunale Antonino Galati, a tutto il Consiglio comunale, al Segretario Generale il dott. Giuseppe Bartorilla e per conoscenza al sindaco di Bronte, avv. Graziano Calanna, comunicando i motivi della sua decisione: “Il Movimento 5 Stelle – scrive nella missiva – è fatto di cittadine e cittadini che portano avanti idee, proposte ed azioni condivise per il bene della comunità. Nel Movimento 5 Stelle non esiste il singolo, prevale il concetto di comunità per la comunità.

Ho messo tutto il mio impegno e passione per cambiare questa Città, aderendo nel 2015 ad un progetto comune sostenuto da semplici cittadini che si sono spesi e continuano a spendersi quotidianamente, non per interessi personali bensì per interessi collettivi, pensando unicamente al bene comune. Sono orgoglioso di aver ricoperto questa carica anche se per pochi mesi e di essermi impegnato, nei limiti delle mie possibilità, nel dare il mio piccolo contributo a questa importante assemblea elettiva.

Ringrazio – continua – i dipendenti comunali, che svolgono un lavoro nell’ombra, invisibile per i cittadini, ma senza il quale i tanti servizi che il Comune offre loro non potrebbero esistere. Fra pochi mesi i cittadini saranno chiamati ad eleggere la nuova Amministrazione Comunale e chi li rappresenterà in Consiglio Comunale. Come M5S abbiamo deciso la rotazione tra coloro che erano in lista alle precedenti amministrative del 2015 e chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo, cercando di continuare a mettere a disposizione della comunità lo stesso entusiasmo e la stessa passione che ha animato l’esperienza di Valeria Franco e la mia.

Orgoglioso di continuare a promuovere la Città del Pistacchio, della sua storia e della sua cultura, continuerò a parlare, confrontarmi, discutere di politica e soprattutto continuerò a farlo con il Movimento 5 Stelle in modo sempre franco, libero e con l’entusiasmo che mi contraddistingue. Ringrazio – conclude – tutti i Cittadini Brontesi, il Presidente, il Segretario, il Sindaco, gli Assessori e tutti Consiglieri per questa esperienza e vi porgo un caloroso saluto e auguri di buon lavoro”.

La prima dei non eletti nella lista del M5s è Stefania Zappalà.

