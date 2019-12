Ztl, Ferrandelli (+E): “Prelevato atto in Consiglio con nostre modifiche. Il sindaco sarà in aula prima del 10 gennaio!”

Palermo, 31 dicembre – “Tenacemente siamo riusciti a prelevare, durante la seduta di Consiglio comunale odierna, la delibera di indirizzo sulla mobilità in centro storico e a presentare le nostre proposte di modifica.

nbsp;In assenza dei dirigenti comunali che esprimessero il parere di congruità e dell’assessore Catania, non disponibile perché fuori città (probabilmente in vacanza per scappare dal caos che ha creato), siamo riusciti ad ottenere la calendarizzazione d’aula e l’aggiornamento della seduta prima di giorno 10 alla presenza del Sindaco”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader di +Europa e capo dell’opposizione al Comune di Palermo.”Abbiamo rivendicato, con le nostre proposte di modifica, gli adempimenti alla delibera 1 del 10/04/2015 e alla Legge Regionale 3 del 17/03/2016 per cui dovrà essere il consiglio comunale, con apposito regolamento, a normare la mobilità sui 3 assi viari di via Roma, Maqueda, Vittorio Emanuele. Nelle more di approvazione del regolamento, nessun provvedimento – tuona Fabrizio Ferrandelli – può entrare in vigore.Il dibattito in aula con il Sindaco segna una data campale e sarà l’occasione in cui le opposizioni avanzeranno le proposte raccolte da residenti e associazioni di categoria e sarà il luogo, l’unico preposto, in cui ci auguriamo di giungere ad una sintesi costruttiva nell’interesse della città”.