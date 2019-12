Marsala: In Consiglio comunale si discute sui fondi per il turismo

Documento di critica della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula nei confronti dell’Amministrazione. La seduta di Consiglio comunale di ieri pomeriggio è stata caratterizzata da una discussione – a tratti anche vivace – sulla utilizzazione della gran parte dei fondi del capitolo di promozione turistica da parte dell’Amministrazione.

Il Presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano e la maggior parte dei consiglieri hanno accusato l’Amministrazione di avere utilizzato 153 mila dei 183 complessivi del capitolo di promozione turistica per elargire contributi ad Enti o Associazioni. Il vice Sindaco Licari dal canto suo ha fatto presente che dei 183 mila euro (il fondo era stato impinguato nel corso delle variazioni di bilancio) 30 mila sono stati dati al Distretto turistico ed altri sono serviti per la promozione turistica come quelli dati alla Confraternita di Sant’Anna per la Processione del giovedì Santo o ancora, come il contributo elargito alla Pro Loco. Da qui la reazione del Consiglio comunale che ha formulato un documento e in cui si critica l’operato della Amministrazione relativamente alla gestione del fondo di promozione turistica. Il Consiglio , sempre ieri pomeriggio, ha approvato – all’unanimità dei presenti – l’atto deliberativo “Approvazione Aggiornamento del Piano Servizi e Forniture del Programma Triennale OO.PP. per il periodo 2019/2021” che consentirà l’acquisto di scuolabus, mezzi per persone con disabilità e piccole autobotti. Si tornerà in aula il prossimo 30 dicembre.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet:

1^ parte: https://www.youtube.com/watch?v=yjQz8vMBaXk

2^ parte: https://www.youtube.com/watch?v=DJWmKHSIyLo

Inizio Lavori – Ore 17,30 – Presenti 12/30

COMUNICAZIONI

La consigliera Rosanna Genna lamenta che quello che fuoriesce dai tombini, per la pulizia degli stessi, viene accantonato dagli operai ai margini della strada. Ciò è qualcosa di inconcepibile e di poco igienico. Chiede di sapere a chi è addebitabile questa incresciosa situazione. Auspica che un simile modo di operare non abbia più a ripetersi. Fa presente che le strade sono dissestate e piene di buche e che occorre provvedere a sistemarle.

Il Presidente Enzo Sturiano chiede lumi sulla riduzione di 150 mila per il contributo al Distretto Turistico considerato che il Consiglio aveva provveduto all’impinguamento del relativo capitolo, nella variazioni di bilancio.

Il vice Sindaco Agostino Licari, pur non essendo titolare della delega in materia di fognatura, precisa che chiederà lumi sulla vicenda e riferirà alla consigliera Genna. Sulla percorribilità delle strade e della via Salemi in particolare precisa che l’Amministrazione l’avrebbe voluta asfaltare per intero ma che le risorse non lo hanno permesso. Sul Distretto Turistico precisa che è stato ratificato un accordo di programma e che è stata impegnata una somma di 30 mila euro. L’inerzia del Distretto – precisa – ci ha portato a questa decisione. Pur tuttavia si rimane in attesa di vedere ulteriori sviluppi e, se sarà il caso, di intervenire ulteriormente. Deve essere condiviso un progetto di tutti i Comuni della Provincia di Trapani e non solo di un solo Ente. I 150 mila euro sono sul capitolo di promozione turistica.

Il consigliere Giovanni Sinacori parla di congelamento di 150 mila euro.

Il vice Sindaco Licari ribadisce di avere rispettato gli impegni presi.

Il Presidente Sturiano ribadisce che i rimanenti 150 mila euro sono stati impegnati per elargire contributi.

Il consigliere Flavio Coppola lamenta che non è stato possibile istituire l’infermiere pediatrico nelle scuole.

Il Presidente Sturiano sottolinea che l’Amministrazione ha stornato i fondi di promozione turistica x elargire contributi. Chiede di sapere a chi sono stati dati gli stessi contributi.

Il consigliere Michele Gandolfo parla della Casa di Riposo e chiede che il vice Sindaco relazioni sull’argomento.

Il Vice Sindaco Licari precisa che sono stati impegnati contributi per complessivi 190 mila euro utilizzando i 150 mila euro per la promozione turistica.

Il consigliere Giovanni Sinacori parla di manovra truffaldina e poco chiara. Abbandona l’aula perché non gli va di essere preso in giro.

La consigliera Rosanna Genna abbandona l’aula e chiede che venga stilato un documento di protesta e critica nei confronti dell’Amministrazione Di Girolamo.

Il vice Presidente Arturo Galfano parla di “furbata contabile” e chiede di sapere nei particolari dal Direttore di ragioneria e dal Dirigente del Settore Politiche culturali quanto è accaduto. Abbandona quindi l’aula.

La consigliera Ginetta Ingrassia si dichiara delusa e infastidita per questo proclamarsi “Perbene” dell’Amministrazione. Lamenta che l’A.C. non ha attuato una seria politica turistica con campagne di pubblicizzazione e promozione. Parla di arroganza da parte della giunta che non ha saputo fare una politica turistica di spessore.

Il Presidente Sturiano sospende la seduta in attesa del Direttore di Ragioneria. Sono le ore 18,15.

Ripresa lavori ore 19,10 – Presenti 20/30

Il Presidente Sturiano fa la cronistoria dell’impinguamento del capitolo della promozione turistica. In quella occasione – precisa – venne anche approvato un apposito documento per reperire le somme finalizzate a favorire lo sviluppo del “Vincenzo Florio”. Chiede di sapere dal Direttore di ragioneria se i soldi della promozione turistica sono stati impegnanti per elargire contributi.

Il dirigente di ragioneria Filippo Angileri dà i dovuti chiarimenti tecnici richiesti dal Presidente Sturiano. Specifica che in sede di variazioni di bilancio sono stati aggiunti 30 mila euro al capitolo di promozione turistica del territorio. Successivamente l’Amministrazione ha destinato 30 mila euro al Distretto Turistico e la restante parte è servita per impegnare alcuni contributi ad associazioni che hanno promosso il turismo in Città secondo quanto peraltro si evidenzia dagli atti pubblici predisposti dal Dirigente del Settore. Dichiara di non avere alcun legame con i fruitori dei contributi. Precisa che i contributi verranno concessi se le Associazioni avranno i requisiti previsti dal relativo regolamento.

La consigliera Ginetta Ingrassia chiede di sapere quali e quante associazioni hanno beneficiato di contributo per la promozione turistica. Critica l’erogazione a pioggia degli stessi contributi.

Il vice Sindaco Licari dice che tutte le richieste di contributo per la promozione turistica sono state esitate positivamente. Si tratta per lo più di contributi a parrocchie e alla Pro Loco.

Il Presidente Sturiano precisa che non si tratta di scelte illegittime ma politiche. Chiede che venga il sindaco a rispondere in aula.

La consigliera Letizia Arcara dà lettura di una nota firmata da 17 consiglieri comunali che testualmente recita:

“Con la presente i Consiglieri comunali manifestano il loro profondo sdegno per le dichiarazioni rese, in data odierna, dal vice Sindaco con le quali lo stesso afferma, dietro pressanti chiarimenti richiesti dal Presidente e dei Consiglieri comunali presenti, che le risorse accantonate per unanime volontà del Consiglio, ai fini della promozione turistica, in verità sono state utilizzate per contributi a pioggia, disattendendo – in palese violazione della più sana democrazia – la sovranità decisionale del Consiglio. La volontà del C.C. espressa con l’approvazione delle variazioni di bilancio in data 29 novembre, era chiara ed inequivocabile. Puntava, infatti, al rilancio del settore turistico, con la partecipazione al Distretto e nell’intento di favorire il rilancio dell’attività dell’Aeroporto e del territorio. Quel che è peggio, il che si evince dalle dichiarazioni, è il maldestro tentativo, distorcendo la verità, di “spacciare” – sic et simpliciter, l’erogazione come promozione turistica, denotando, in tal modo, profonda ignoranza sul significato della promozione turistica, priva, così come concepita dall’A.C., di qualsivoglia programmazione e pubblicità”.

Firmata da: Flavio Coppola, Arcara, Mario Rodriquez, Ingrassia, Ferrantelli, Genna, Chianetta, Sturiano, Galfano, Marrone, Oreste Alagna, Walter Alagna, Aldo Rodriquez, Gandolfo, Sinacori, Vinci, Eleonora Milazzo.

Il Presidente Sturiano chiede il prelievo del punto 17

La consigliera Luana Alagna chiede il prelievo del punto 5

Prelievo punto 17 – Approvazione Aggiornamento del Piano Servizi e Forniture del Programma Triennale OO.PP. Per il periodo 2019/2021

Approvato all’unanimità con 19 voti favorevoli su altrettanti consiglieri votanti

Il Presidente Sturiano illustra l’atto deliberativo precisando che esso è essenziale per acquisto di scuolabus, mezzi x persone con disabilità e autobotti. Ciò in conformità con la volontà del Consiglio comunale.

Votazione Punto 17

Approvato all’unanimità con 19 voti favorevoli su altrettanti consiglieri votanti

Il vice Sindaco Licari chiarisce all’aula che sulla Casa di Riposo vi è stata una proposta di una cooperativa che è disposta a prendersi cura degli anziani che sono allo stato assistiti fuori città e dei lavoratori. L’Amministrazione, riscontrando che vi sono più soggetti che possono aspirare all’incarico, ha fatto un avviso di manifestazione d’interesse.

La consigliera Linda Licari si rammarica che diversi consiglieri hanno abbandonato l’aula e che non si possono trattare i punti 5 e 9, inerenti il regolamento delle entrate e il baratto amministrativo. Ravvisa l’utilità dell’approvazione di questi atti deliberativi che hanno anche valore sociale.

Il Presidente annuncia una nuova seduta mattutina per il prossimo 30 dicembre.

La seduta viene sciolta. Sono le ore 20,00.

