Endometriosi, Figuccia: “Risultato importante, adesso rendere operativa la norma”

“Sono felice che oggi si sia portato a casa un importante risultato, relativo all’approvazione del disegno di legge 621 avente ad oggetto “disposizioni per la tutela e sostegno delle donne affette da endometriosi”-

a renderlo noto è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – si tratta di una malattia invalidante, invisibile, che spesso può compromettere l’equilibrio psicofisico non solo di chi ne è affetto ma anche dei familiari. Attraverso il testo – osserva – si punta ad offrire un sostegno attraverso la realizzazione di un osservatorio ma soprattutto di due poli importanti, uno per la Sicilia Occidentale e uno per la Sicilia Orientale. Credo che sia un importante riconoscimento a partire dai medici che ad oggi sono incardinati all’interno del civico e perché non fare nomi e cognomi dicendo che Antonio Majorana rappresenta un’eccellenza in questo senso. A queste figure sarà data la possibilità di ricevere un supporto scientifico attraverso equipe multidisciplinari che tengono conto non solo della figura del ginecologo, ma anche quella di psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, fisiatri, infermieri e chirurghi.

Spero che dall’approvazione della legge si possa passare ad una piena realizzazione delle finalità a partire dalle funzioni del registro regionale dell’endometriosi continuando per l’istituzione dei centri per la diagnosi e la cura nonché con la formazione del personale medico di assistenza, dei consultori familiari. Adesso – conclude – lavorerò perché l’Assessorato Sanità possa dare immediata operatività alla norma auspicando che è già per il 9 marzo da oggi istituita come Giornata Regionale per la lotta all’Endometriosi, già dal 2020, possano essere gettate le migliori basi per affrontare con serietà e determinazione questa malattia”.

