Comune di Catania, Sangiorgio(SPS): “M5S sempre assente nelle votazioni decisive per la città”

Dopo sedici mesi di consiliatura dobbiamo constatare con amarezza che il gruppo del m5s non ha ancora chiaro che le assemblee rappresentative sono chiamate a esprimere decisioni nell’interesse dei cittadini e non a compiere funambolici giochetti di palazzo per tentare di sgambettare gli avversari.

Anziché fare autocritica sulle assenze costanti dall’aula ad ogni delibera di interesse collettivo, continuano a cimentarsi con comunicati stampa allusivi che esprimono solo l’inconcludente atteggiamento ostruzionistico, al limite dell’autolesionismo, anche perché non sfuggirà a nessuno che le tantissime e spesso fondamentali delibere in questo anno e mezzo di consiliatura sono state adottate nella stragrande maggioranza dei casi grazie esclusivamente ad una maggioranza presente, compatta e responsabile. Il Movimento 5s invece è risultato essere sempre assente nelle votazioni decisive per la città e per assenti intendo non votando contrari o astenuti ma proprio assenti, il più delle volte uscendo dall’aula al momento del voto; da quella sui correttivi contabili alle partecipate, alle linee guida al prg, dalla riforma del decentramento e al piano triennale delle opere pubbliche, che hanno il valore di scelte condivise: record di mancanza di espressioni del voto, estraniati rispetto alla vita politico amministrativa pur di scappare dall’aula. Un fenomeno che per la sua assiduità forse non ha precedenti nei consessi democratici a livello nazionale, regionale e locale. Una scarsa lungimiranza che certo delude quei catanesi che si aspettavano ben altro contributo alle scelte della città, anziché un atteggiamento di latitanza continua dal mandato istituzionale. E che dire di quelle delibere sulle quali i 5S hanno presentato sporadici emendamenti, accolti per spirito di collaborazione dall’amministrazione ma che poi non vengono votate al momento finale dagli stessi grillini? Amministrare significa assumersi responsabilità e non fuggire e limitarsi a vedere scorrere gli avvenimenti dall’oblò dell’isolamento, spesso anticamera del proprio fallimento. Anziché puntare il dito su altri, guardino alle proprie enormi contraddizioni. Entrino finalmente in campo, si confrontino i colleghi grillini nel merito delle questioni senza sterili arroccamenti che non fanno certo gli interessi dei catanesi. Quasi tutti gli atti deliberativi finora adottati dal consiglio e quelli all’esame in questi giorni hanno valore super partes: e allora perché usare il consiglio comunale come una porta girevole?

Consigliere Comunale Luca Sangiorgio

Capogruppo “Salvo Pogliese Sindaco- Una scelta D’amore per Catania”

Com. Stam.