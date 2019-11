Vitalizi, Figuccia: “Lasagne di bugie tra PD e Cinquestelle”

“Il termine di paragone con le altre regioni riportato da Cracolici relatore del ddl esitato dalla commissione non convince ma anche le notizie riportate dal capogruppo pentastellato Cappello avrebbero il naso lungo.

Avevo delle riflessioni che rimangono pertinenti alle considerazioni fatte dai media in queste settimane, secondo i quali i tagli che sono stati fatti in ogni regione, sarebbero legati ad un’attività di disinformazione a Cinquestelle a danno della regione siciliana. Cappello e il suo Movimento parlano di ‘modello Campania’ con una riduzione minima del 30% degli assegni. Qualcuno mente, a sé stesso e ai siciliani che continuano a seguire questa scenata alla Pinocchio. Questa è la vera questione morale. Se vogliamo riconciliarci con i cittadini e rispetto ai tanti giovani che non lavorano, alle imprese che chiudono e alle persone che non riescono ad andare in pensione, dobbiamo affrontare con serietà questo provvedimento e fare un taglio adeguato ai vitalizi degli ex parlamentari regionali. Nessuno ha a cuore questa questione, nessuno guarda realmente alle indicazioni fornite dall’intesa di aprile in seno alla Conferenza Stato-Regione. È ovvio quindi che il risultato sia quello che è sotto gli occhi di tutti: emendamenti inverosimili a cinquestelle e lasagne di bugie che uccidono chi ha lavorato una vita per una pensione che non verrà mai”.

Com. Stam.