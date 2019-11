“Muovititalia”:presentata oggi a Catania la tre giorni politica

La leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni, il Capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, la consigliera regionale Lazio Chiara Colosimo, il vice presidente del consiglio regionale Veneto Massimo Giorgetti, l’ex sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli, l’assessore regionale Sicilia al Turismo Manlio Messina, i parlamentari europei Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli, l’editore Francesco Giubilei, il capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, l’assessore regionale alla Sanità Sicilia Ruggero Razza, il Senatore e Commissario Regionale per la Lega Stefano Candiani, l’esponente di “Cambiamo” Paolo Romani, il Presidente dell’Udc Lorenzo Cesa e molti altri amministratori e rappresentanti di centinaia di comuni in Sicilia e nel resto d’Italia.

Questi sono solo alcuni dei protagonisti di questa edizione di “ MuovitItalia” in programma dall’8 al 10 novembre presso l’Hotel “Le Dune” del viale Kennedy 10 B a Catania. Stamattina la presentazione dell’evento in via Francesco Crispi 254. Al tavolo della conferenza gli onorevoli Salvo Pogliese e Basilio Catanoso . A rappresentare il movimento giovanile del gruppo Dario Moscato

“Si tratta di un evento di valenza nazionale che in passato è stato ospitato in Friuli-Venezia-Giulia, in Toscana e in Campania- afferma l’onorevole Pogliese-. Da quattro anni a questa parte si svolge a Catania ed è per me motivo di orgoglio. La nostra città diventa la capitale del centrodestra italiano e siamo ben consapevoli che gli occhi di tutti sono puntati su di noi. Parleremo di tematiche fondamentali per il futuro del nostro Paese come l’ambiente, lo sviluppo del Mezzogiorno e gli enti locali”.

Un programma fitto di incontri e dibattiti con autorevoli esponenti nazionali ed europei.

“La politica, quella vera,- spiega l’onorevole Basilio Catanoso- deve ritornare ad essere il centro di confronto per la quotidianità di tutti gli italiani. Noi siamo qui, insieme a tanti giovani, perchè ci focalizzeremo su quelli che sono i principali problemi e le grandi speranze per questo Paese”.

Ampio spazio per questa tre giorni politica sarà dato alla rievocazione dell’abbattimento del Muro di Berlino.

“ A trent’anni da quell’evento che cambiò la vita di tutta Europa- commenta Dario Moscato- vogliamo parlare dell’antipolitica e della disaffezione al confronto da parte dei giovani. Oggi non possiamo più tacere di fronte a scelte governative che penalizzano sopratutto il Meridione”.

Com. Stam.

da dx a sx catanoso-pogliese-moscato presentazione muovititalia catania (2)