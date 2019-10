Il Crocifisso sarà esposto nell’aula consiliare La mozione passa a maggioranza dopo una vivace discussione

Oggi si torna in aula, in seduta di prosecuzione, poiché ieri è mancato il numero legale nel corso della votazione sulla delibera di variazioni di bilancio

Il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha approvato nel pomeriggio di ieri la mozione presentata dalla consigliera Letizia Arcara e finalizzata all’esposizione del Crocifisso nell’aula consiliare. La mozione è stata approvata a maggioranza con 13 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti. Nella stessa seduta è stata dapprima esaminata e poi sospesa la discussione su un’altra mozione riguardante l’Affido familiare. L’accantonamento è stato deciso per consentire l’integrazione dell’atto con alcune proposte formulate in sede di dibattito. Sempre ieri pomeriggio il Consiglio comunale ha discusso, dopo il prelievo, su alcune variazioni di bilancio proposte dall’Amministrazione comunale. Nel corso della votazione di quest’ultimo atto deliberativo è venuto meno il numero legale per cui il Presidente ha aggiornato i lavori a oggi in seduta di prosecuzione con inizio alle ore 16,30. Basterà la presenza di soli 12 consiglieri per la validità della seduta.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet:

1^ parte: https://www.youtube.com/watch?v=bfho5xhSokg

2^ parte: https://www.youtube.com/watch?v=00yY__FiK28

Inizio Lavori – Ore 17/30 – Presenti 18/35

PUNTO 3 – COMUNICAZIONI

Il consigliere Aldo Rodriquez comunica che ha presentato un odg sulle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Il presidente Enzo Sturiano comunica all’aula la scomparsa della dipendente Lorella Pascale. Formula alla famiglia le più sentite condoglianze. Dispone un momento di raccoglimento. Comunica anche che vi è stato il decesso di un’altra ex dipendente, Evelina Bianconi.

Il consigliere Arturo Galfano ribadisce che lui e il suo gruppo non voteranno più atti presentati dall’Amministrazione se prima il Sindaco non verrà in aula. Lamenta che non sono stati rifatti i marciapiedi della via Roma.

Il Presidente Sturiano comunica che il vice Sindaco fra poco sarà presente in aula.

La consigliera Rosanna Genna lamenta che in aula non vengono né gli amministratori né i dirigenti tecnici. Fa presente che il Sindaco ha – a suo dire – paura di affrontare l’aula. Ritiene non giusto che il Consiglio venga accomunato in un giudizio negativo con la Giunta. Chiede una sospensione dei lavori e un comunicato di protesta. Chiede al suo collega presidente della commissione Accesso agli Atti di verificare se ultimamente l’assegnazione dei loculi gratuiti al Cimitero è stata fatta nel rispetto del relativo regolamento. In caso di accertata inadempienza chiede che l’Assessore del ramo si dimetta.

La consigliera Linda Licari chiede il prelievo e la discussione della deliberazione iscritta al punto 19 (variazioni di bilancio 2019-2021).

Il Presidente pone in votazione il prelievo dei punti 29 e 28 così come richiesto dalla consigliera Letizia Arcara.

Votazione 17 voti favorevoli e 3 contrari

PUNTO 29 (ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NELL’AULA CONSILIARE)

La consigliera Letizia Arcara chiede che venga approvata la sua mozione per l’esposizione del Crocifisso nell’aula consiliare. Si augura che la questione in esame non divida il Consiglio. Fra la cronistoria della presenza del Crocifisso nelle sedi istituzionali. Fa presente che vi sono due sentenze che attestano che l’esposizione del Crocifisso non lede i diritti di nessuno. Parla di reazione emozionale nei confronti del Ministro dell’Istruzione. Testimonia che il Crocifisso rappresenta la sofferenza dell’uomo e vuole essere simbolo di fratellanza e unione, oltre che essere consapevolezza della nostra cultura. Non è corretto che per rispettare gli altri si debba rinnegare la propria ideologia.

La consigliera Luana Alagna fa presente che sembra essere una questione più politica che altro. Bisogna tutelare la libertà dell’altro e non è corretto strumentalizzare la presenza del Crocifisso in aula. Parla di strumentalizzazione meschina che tradisce il messaggio vangelico del Crocifisso. Preannuncia il proprio voto negativo.

La consigliera Linda Licari condivide quanto detto da Luana Alagna e precisa che Gesù è anche accoglienza. Parla di speculazione della religione. Fa presente come oggi non si fa tanto per il prossimo. Cita l’esempio del sindaco calabrese. Parla di speculazione della consigliera Letizia Arcara.

La consigliera Federica Meo precisa che il Crocifisso è un simbolo religioso e come tale deve essere guardato con occhi pieni di fede senza strumentalizzare.

Il consigliere Aldo Rodriquez dice che la questione sollevata dalla consigliera Arcara sta strumentalizzando una questione con evidenti scopi politici. Ribadisce il suo no alla mozione.

Il consigliere Calogero Ferreri precisa che la consigliera Arcara vuole strumentalizzare la questione del Crocifisso per fini politici. Legge un pensiero del Vescovo monsignor Mogavero. Si dichiara contrario alla mozione Arcara.

Il consigliere Flavio Coppola parla che è assurdo parlare di speculazione politica da parte della Arcara. Fa presente che nello stato italiano vi è libertà di religione. E’ d’accordo sulla mozione Arcara.

La consigliera Ginetta Ingrassia parla di aula ricca di storia che testimonia la sofferenza di molti concittadini che hanno dato la loro vita per la difesa della Patria. Non ritiene giusto la presenza del Crocifisso in aula e preannuncia il proprio voto negativo. Parla di decadenza della politica.

La consigliera Letizia Arcara precisa che non si vuole strumentalizzare nulla e che si tratta di una questione di estrema delicatezza. Ribadisce alle accuse mosse da diversi consiglieri. Non c’è nessun articolo che afferma che l’Italia è uno Stato laico. Il Crocifisso testimonia l’amore verso gli altri.

La consigliera Ginetta Ingrassia sottolinea che in questa sede il suo ruolo è quello di essere super partes e non di fare una lezione di storia. Fa presente che lei insegna i fatti e lascia ai giovani le riflessioni.

Votazione: 13 voti favorevoli 4 contrari e 5 astenuti

La consigliera Letizia Arcara ringrazia per l’approvazione.

La consigliera Federica Meo motiva il suo voto.

La consigliera Linda Licari precisa che Gesù si mortifica quando si strumentalizza un simbolo.

Il consigliere Calogero Ferreri lamenta che la mozione della Arcara era pretestuosa.

Il consigliere Angelo di Girolamo si compiace con la consigliera Arcara per la mozione e fa presente che con questo simbolo “qualcuno è diventato consigliere comunale”.

La consigliera Letizia Arcara chiarisce che la sua mozione non voleva strumentalizzare niente e nessuno.

PUNTO 28 (INIZIATIVA A FAVORE DEI MINORI IN AFFIDO PER SCONGIURARE ILLECITI DI DIVERSA NATURA)

La consigliera Aracara precisa che la mozione nasce dalla necessità del corretto affido dei minori. Il suo timore è che le famiglie vengano condizionate dal fatto di manifestare il loro disagio per la paura di avere sottratto il minore e che lo stesso venga dato in affidamento.

Seduta sospesa – sono le ore 18,55

Ripresa lavori – ore 19,00

La Arcara precisa che solo una parte dei 50 mila bambini assistiti in strutture italiane ritornano ai loro nuclei familiari di appartenenza. Mentre di alcuni bambini non si sa più che fine fanno.

Chiede di sapere quanti sono i minori in affidamento e altre notizie sul loro futuro e sulla loro condizione oltre a tutta una serie di particolari tecnico-assistenziali. Lo scopo è quello di promuovere una serie di controlli.

Sull’argomento intervengono i consiglieri Flavio Coppola (propone un emendamento perché l’Amministrazione preveda la figura del garante dell’infanzia e perché venga predisposto un apposito registro delle famiglie disponibili all’affido previa adeguata formazione) e Linda Licari (auspica un regolamento apposito).

Il vice Presidente sospende l’atto deliberativo affinché esso possa essere integrato e rivisto e poi ripresentato in aula in maniera più completa per essere votato.

Il Vice Sindaco Agostino Licari comunica che il Comune di Marsala è stato alla ribalta nazionale. Ieri nella sede nazionale della Tim ha partecipato alla presentazione di un grande progetto di alfabetizzazione digitale nazionale che coinvolgerà un milione di italiani e che partirà l’11 novembre prossimo da Marsala, scelta anche perché il Comune è dotato di una rete a banda ultra larga di 200 mega. La formazione riguarderà non solo il centro ma anche le contrade (Ranna e Terrenove) nonché parte dei dipendenti comunali. Parla anche del nuovo sportello digitale di servizio al cittadino che sarà presentato il prossimo 5 novembre. Annuncia che è stata espletata un gara con la quale il Comune migliora i servizi in rete diminuendo la spesa.

La consigliera Ginetta Ingrassia si complimenta per le iniziative ma lamenta che alcune scuole hanno problemi di collegamento internet.

Il vice Sindaco Licari fa presente che il Comune ha vinto un concorso “Wifi for Europe” che consentirà la connessione gratuita per molti cittadini e turisti. Per alcune scuole vi sono problemi di collegamento con la Fibra che si sta cercando di risolvere.

Prelievo del Punto 19

Approvato all’unanimità con 18 voti favorevoli.

PUNTO 19 (APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO 2019-2021- ANNUALITA’ 2019

Il vice Sindaco Agostino Licari illustra l’atto deliberativo precisando che servono per Marsala Schola e per due partite di giro. Complessivamente le variazioni superano di poco i 200 mila euro

Il consigliere Flavio Coppola chiede come mai non è stato fatto nulla per l’istituzione dell’infermiere nelle scuole.

Il Direttore di Ragioneria Filippo Angileri chiarisce alcuni aspetti tecnici della delibera in esame.

Il Vice Sindaco Agostino Licari precisa che la variazione a favore di Marsala Schola è necessaria per garantire servizi primari che oltretutto vengono incontro ai cittadini con più basso reddito. Si dichiara disposto, se fattibile, a recuperare le risorse per istituire l’assistenza infermieristica.

Intervengono i consiglieri Calogero Ferreri e Arturo Galfano (come preannunciato abbandonerà l’aula al momento della votazione).

Il Presidente Sturiano precisa che occorre fare un ragionamento costruttivo.

Votazione 15 consiglieri – viene meno il numero legale

La seduta viene sciolta. Sono le ore 20,05.

Com. Stam.