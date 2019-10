Trapani-Erice, nominato il portavoce cittadino di Gioventù Nazionale

Da Giorgia Meloni a Gioventù Nazionale, i giovani di Fratelli d’Italia continuano ad organizzarsi sul territorio.

Nominato David Di Bono Portavoce cittadino di Gioventù Nazionale, giovane studente di scienze politiche, sempre attivo sul territorio e pronto ad affrontare nuove sfide.

“Sono onorato di ricevere questo incarico – dichiara il neo portavoce – ringrazio Michele Ritondo (Portavoce Provinciale – GN), Antonio Piazza (Portavoce Regionale – GN) per avermi scelto e fin da subito, aver mostrato fiducia in me. Grazie anche a Maurizio Miceli (Portavoce Provinciale di FdI) per la stima dimostratami. Oggi accetto un ruolo importante e delicato in quanto rappresentiamo il movimento giovanile di un grande partito e l’unica realtà politica giovanile sul territorio. Ritengo che sia fondamentale che i giovani si inseriscano nella vita politica. Già da domani il nostro lavoro sarà quello di riunire sotto la fiamma tricolore tutti quei giovani che vorranno dar voce ai valori che portiamo avanti, valori che parlano di tradizione, di rispetto, di famiglia, di cultura, di orgoglio, di difesa verso lo Stato di diritto, di valorizzazione della nostra meravigliosa isola e della nostra preziosa realtà territoriale, Trapani ed Erice! Faremo tutto questo con coerenza e con la voglia di fare buona politica che ci contraddistingue.”

“Ho conosciuto David quasi per caso – dichiara Michele Ritondo – ed ho da subito riconosciuto in lui una grande passione per la politica, oggi è un caro amico e sono certo che farà un gran bel lavoro. Il territorio Trapani-Erice passa un delicato momento di stallo politico e amministrativo, Fratelli d’Italia intende rendere i giovani grandi protagonisti della ripresa. Gioventù Nazionale è un importante messaggio di speranza per i nostri ragazzi, un invito a restare in questa meravigliosa terra e di lottare insieme, per il nostro futuro!”

“Gioventù Nazionale sempre in prima linea – dichiara Antonio Piazza – giovani pronti a portare avanti tante battaglie per il bene del territorio e della Sicilia, pronti a sostenere il nostro partito e la nostra Leader Nazionale. Noi siamo la nuova generazione di Fratelli d’Italia, la classe dirigente del domani. Gioventù Nazionale – Fratelli d’Italia è in una fase di crescita inarrestabile, prova ne sia l’elezione in Umbria dove abbiamo raggiunto la doppia cifra. Gioventù Nazionale è ricca di giovani che portano avanti le idee tradizionali e sono sicuro che David saprà guidare il movimento giovanile nel migliore dei modi. Auguro a lui e a tutta la dirigenza provinciale un buon lavoro.”

Com. Stam.