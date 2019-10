Nasce in Sicilia il Comitato per il referendum contro il taglio dei parlamentari

Nasce in Sicilia e più precisamente a Messina il Comitato per il No al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Il sodalizio si impegnerà a raccogliere le firme perché si tenga il referendum confermativo sulla proposta di riforma costituzionale da poco varata in Parlamento e sostenere poi al voto il No al taglio dei parlamentari. Presidente del Comitato sarà Antonio Matasso, docente universitario, socialista e radicale, il quale sottolinea come “la riduzione del numero dei parlamentari, come osservato da una persona competente quale è Carlo Cottarelli, consente un risparmio allo Stato di appena lo 0,007% della spesa pubblica. Se davvero si volevano tagliare dei costi, sarebbe stato più serio diminuire le indennità dei nostri rappresentanti”. Il problema vero però, come ha sottolineato Matasso, è legato ad una questione di rappresentanza democratica: diminuendo deputati e senatori, finiremo per dare più poteri alle élite e condannare fette importanti del nostro paese a non avere più alcuna rappresentanza in Parlamento. Per sostenere il Comitato basta inviare una mail a: messina@noreferendum.it.

Ciro Cardinale

CS