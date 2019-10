Ieri pomeriggio in Consiglio comunale spazio alle comunicazioni i lavori aggiornati a martedì prossimo, 15 ottobre

Marsala: La seduta del Consiglio comunale di ieri pomeriggio è stata caratterizzata dalle comunicazioni dei diversi esponenti di Sala delle Lapidi. Diverse le problematiche sollevate dai consiglieri comunali intervenuti nel dibattitto. Fra queste, la scarsa cura del verde pubblico.

Ad alcune delle comunicazioni fatte in aula ha risposto l’assessore Rino Passalacqua. L’Assise civica di Palazzo VII Aprile tornerà a riunirsi martedì prossimo, 15 ottobre, sempre alle ore 16,30. A inizio di seduta il Presidente Enzo Sturiano ha voluto rassicurare tutti sullo stato di salute del consigliere Giovanni Sinacori.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet:

1^ parte: https://www.youtube.com/watch?v=JvE-gYAQoaA

2^ parte: https://www.youtube.com/watch?v=yKDfFU_9oF8

Inizio Lavori – Ore 17,45 – Presenti 1/30

Comunicazioni

Il Presidente Enzo Sturiano rassicura il Consiglio comunale sulle condizioni di salute di Giovanni Sinacori. Augura una pronta guarigione a nome del Consiglio.

Il consigliere Arturo Galfano parla della situazione dei marciapiedi facendo presente che essi sono stati ristrutturati “a macchia di leopardo”. Critica il modo con cui sono stati effettuati i lavori e che il Sindaco Di Girolamo non si presenta più in aula. Preannuncia l’astensione sul voto in tutte le delibere che verranno presentate dall’Amministrazione se il Capo dell’Amministrazione non si presenterà prima in aula.

La consigliera Eleonora Milazzo fa presente che non sono ancora iniziati i lavori nelle aree artigianali. Chiede di sapere come procede l’iter. Parla dell’Ipab “Casa di Riposo” chiedendo se vi sono notizie dell’ultim’ora.

Il Presidente Sturiano fa presente che il problema è a carattere regionale e che sulla Casa di Riposo i tavoli tecnici si susseguono per la ricerca di una soluzione. Sulle aree artigianali evidenzia che vi sono ditte che da 10 anni hanno avute assegnate le aree e che non hanno ancora iniziato le opere di costruzione.

L’assessore Rino Passalacqua precisa che presto sarà nominata la speciale commissione per le aree artigianali. Fa presente che quella precedente è inattiva da tre-quattro mesi. Chiarisce che nelle aree assegnate i lavori non sono iniziati perché non sono arrivati i relativi finanziamenti.

La consigliera Linda Licari si augura che Giovanni Sinacori guarisca presto e si congratula per tutto quello che Amministrazione e Consiglio comunale hanno fatto per ultimare la nuova sede del tribunale. Lamenta la carenza di qualche scuolabus che limita la completezza del servizio. Vi sono mezzi che non sono stati dichiarati idonei. Invita l’Assessore Passalacqua a farsi carico della promozione dell’affidamento a privati delle aree a verde predisponendo anche modulo più semplificato per la stessa richiesta di affidamento.

Il consigliere Calogero Ferreri si associa all’augurio di pronta di guarigione al collega Giovanni Sinacori anche a nome del gruppo Pd. Invita il Comune a valutare l’opportunità di utilizzare quanti fruiscono del reddito di cittadinanza per lavori di pubblica utilità come avviene in altri Comuni e chiede all’Assessore Passalacqua se vi è ancora una squadra per la cura del verde pubblico. Lamenta l’incuria di diverse aree a verde fra cui la via Mazara.

Il Presidente Sturiano comunica che ha inviato diverse Pec all’Amministrazione per sapere come gestire il verde pubblico non ricevendo risposta dall’Amministrazione. Fa presente che i consigli comunali che si sono succeduti negli anni hanno messo a disposizione per la definizione della nuova sede del Tribunale diversi milioni di euro. Lamenta la mancanza di mezzi per il trasporto dei disabili e di quelli per degli alunni delle scuole dell’obbligo.

La consigliera Letizia Arcara chiede se i portatori d’interesse sono stati informati sul fatto che possono ancora presentare osservazioni al piano paesaggistico. Auspica una maggiore chiarezza delle posizioni politiche in aula. Nello specifico chiede se vi è la possibilità di un accordo anche a livello locale fra Pd e M5s.

La consigliera Federica Meo sembra disponibile ad aprire un dibattito politico.

Il consigliere Aldo Rodriquez ribadisce – come aveva già fatto presente in Commissione – che la sua posizione è e rimane di opposizione all’Amministrazione Di Girolamo.

Il consigliere Mario Rodriquez lamenta che il Sindaco non ha comunicato a tempo debito l’inizio di alcune importanti opere quali le fognature. Parla di degrado dei marciapiedi in diverse zone della città e di incuria del verde pubblico.

Il consigliere comunale Pino Milazzo porge un saluto al suo amico Giovanni Sinacori. Ricorda che i lavori per la nuova sede del tribunale sono iniziati sotto la sindacatura Carini. Ravvisa che il verde pubblico è completamente trascurato. Invita l’assessore Passalacqua a farsi latore di una richiesta di presenza del Sindaco in Consiglio comunale.

La consigliera Luana Alagna si unisce alla vicinanza al consigliere Sinacori. Precisa che si è concluso l’iter per la nuova sede del Tribunale e della sinergia che ha portato al completamento.

Il consigliere Ivan Gerardi parla di fatto storico riferendosi all’inaugurazione della nuova sede del Tribunale. Lamenta gli ingorghi che si vengono a verificare sulla rotatoria vicina al nuovo Palazzo di Giustizia. Fa presente che è stata sistemata la parte di via Del Fante vicino al Tribunale mentre la restante parte è rimasta abbandonata a se stessa

La consigliera Ginetta Ingrassia augura buona guarigione al collega Sinacori. Lamenta lo stato del lungomare dove il verde non è curato minimamente. Comunica che in piazzetta San Gerolamo sono stati eseguiti dei “lavoretti” e non una concreta azione di manutenzione straordinaria che restituisca il giusto valore a questa zona del centro storico cittadino. Avrebbe avuto piacere che il Sindaco di Girolamo avesse istituito il biglietto unico per la visita ai luoghi di attrazione culturale. Lamenta che in alcune scuole non vi è ancora una linea internet. Invita il Presidente a ospitare a Palazzo VII Aprile, Paola Vitaggio.

Il consigliere Aldo Rodriquez lamenta diverse disfunzioni in Città. Fa presente che anche i consiglieri comunali di maggioranza fanno attacchi velati all’Amministrazione. Parla di giornata storica che però molti cittadini vivranno come un “incubo” e ciò a causa di alcune scelte errate sulla viabilità che provoca ingorghi. Chiede di sapere qual’è il senso logico di tali scelte e si è tenuto conto della corretta evacuazione in caso di calamità.

Il consigliere Calogero Ferreri ribadisce la sua posizione precisando che ha sempre detto sia le cose che vanno bene che quelle che vanno male. Non occorre fare strumentalizzazione.

Il consigliere Mario Rodriquez chiede che venga riattivata la fontanella della piazza del Monumento ai Mille. Lamenta lo stato della circolazione veicolare e chiede che corso Gramsci (2° tratto).

La consigliera Giusy Piccione comunica un guasto nell’aiuola dell’impianto di San Michele Rifugio.

L’Assessore Rino Passalacqua descrive la situazione del settore verde pubblico che ha poco personale e che deve badare ad una città territorio. Fa presnete che il Sindaco nel suo intrevento durante l’inaugurazione del tribunale ha reso il giusto merito sia al già sindaco Renzo Carini che all’ex Ministro Alfano.

Il Vice Presidente Arturo Alfano sospende la seduta per dieci minuti – sono le ore 18,55.

Ripresa lavori ore 19,20.

Il vice Presidente Galfano, sentiti i capigruppo aggiorna i lavori a martedì prossimo, 15 ottobre, alle ore 16,30.

La seduta viene sciolta. Sono le ore 19,35.

