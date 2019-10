Fabrizio Belotti nuovo coordinatore di Italia Madre Genova: con Irene Pivetti per la Val Polcevera

Irene Pivetti, Presidente del Partito Italia Madre ha ufficializzato la nomina del nuovo coordinatore di Genova, Fabrizio Belotti: “Italia Madre ha deciso di credere nella persona di Fabrizio Belotti, la sua vicinanza ai cittadini e la conoscenza capillare del territorio ligure e della provincia saranno il nostro valore aggiunto.”

Fabrizio Belotti, in qualità di coordinatore, parteciperà nei prossimi giorni all’evento per la presentazione del “Genova Masterplan” della società di Stefano Boeri, all’incontro con il sindaco Bucci e i comitati genovesi per affrontare le problematiche relative alle zone limitrofe al Ponte Morandi, e all’evento politico “Italia Riformista” per discutere delle prossime regionali 2020.

E’ importante ora più che mai – afferma Belotti- essere sul territorio e far sentire la nostra vicinanza ai cittadini genovesi. Come coordinatore di Italia Madre Genova, per cui ringrazio la Presidente Irene Pivetti, ho intenzione di approfondire le problematiche relative alla Val Polcevera, ascoltando le esigenze della cittadinanza e cercando di capire come svilupparle da un punto di vista sociale, logistico ed economico.

Altro argomento che mi sta particolarmente a cuore è la tutela della salute delle persone e dell’ambiente nelle zone interessate perché le condizioni, come sappiamo, risultano attualmente critiche. Infine, Italia Madre intende portare avanti anche il tema della viabilità e delle strutture di servizio per il cittadino, studiandone le dinamiche di sviluppo rispetto alla morfologia territoriale, inevitabilmente cambiata dopo il crollo del Ponte. Il mio staff è già al lavoro per mettere a disposizione dei cittadini tutte le energie e risorse possibili”.

