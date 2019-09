Giaconia: Rendiconto 2018

Palermo: “Quello del 2018 è un rendiconto che, pur riportando un miglioramento del risultato d’esercizio rispetto al 2017 per il disavanzo che diminuisce di circa 13 milioni di euro, mette comunque in risalto importanti criticità, evidenziate anche dai revisori dei conti nella loro relazione”, a dirlo è Massimo Giaconia, Consigliere Comunale del gruppo Palermo 2022.

“Uno su tutte – spiega Giaconia – la scarsa capacità di riscossione tributaria, circa il 50 % dei contribuenti non versano i tributi locali, un grande limite che comporta l’alterazione in negativo di altri fattori, ovvero, i crediti di dubbia esigibilità, l’obbligo di ingenti accantonamenti, l’eccessivo ricorso all’anticipazione di tesoreria che sommati al fenomeno dei debiti fuori bilancio, hanno fatto sì che si sforassero i parametri di deficitarietà strutturale”.

“Oltre alla scarsa capacità di riscossione che ha il Comune – continua Giaconia – si aggiunge, come causa non indifferente, una riduzione significativa e progressiva dei trasferimenti statali e regionali”.

“Sulla scarsa capacità di riscossione dell’Ente é necessario attuare nuove strategia – afferma Giaconia – già negli anni passati il Consiglio Comunale ha adottato degli strumenti che agevolano i contribuenti, come la rateizzazione, che però dai dati emersi sembra non essere stati sufficienti ad aumentare in modo consistente le entrate tributarie”.

A questo punto, considerato che l’evasione più alta si registra sulla Tari, sarà necessario rivedere il regolamento – secondo il Consigliere – soprattutto la parte che riguarda il versamento del tributo che ad oggi é possibile eseguire in due rate, mentre si potrebbe, al fine di rendere per il contribuente meno traumatico il versamento, aumentare la dilazione di pagamento in 4 rate”.

“Per quanto riguarda invece l’accantonamento del FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità), é necessaria, da parte del Governo Nazionale, una modifica della norma vigente, che eviti per il prossimo anno l’applicazione del calcolo del metodo ordinario che comporterebbe un aumento di circa 270 milioni di euro del fondo rispetto al 2018, circostanza che metterebbe a serio rischio i conti del comune con drastiche ricadute sulla collettività”.

“Dell’approvazione di questo rendiconto – continua Giaconia – ne derivano non solo fatti negativi, anzi, il via libera allo strumento finanziario sblocca dopo più di 20 anni la stabilizzazione dei 585 precari, quella delle 14 insegnanti e l’immissione in servizio di un dirigente dell’Area Tecnica. Questo è stato possibile grazie al grande senso di responsabilità del Consiglio Comunale tutto, che unanimemente ha voluto contenere i tempi per la trattazione e approvazione dell’atto affinché il processo di stabilizzazione si concludesse entro il 30 di settembre scongiurando ogni rischio”.

“Faccio gli auguri ai dipendenti comunali – conclude Giaconia – che oggi firmeranno il contratto della loro vita. Solo chi ha vissuto sulla propria pelle la precarietà lavorativa può capire come ci si sente vivere con la preoccupazione della scadenza come se fossi uno yogurt”.

Com. Stam. ric. publl.