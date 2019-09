QR CODE relazione primo anno attività amministrativa

Si invita la S.V all’incontro/comizio di domenica 29 settembre alle ore 17.30 presso Piazza Municipio per la condivisione con la cittadinanza, della relazione del primo anno di attività amministrativa.

Trattandosi di una relazione in quatto tomi con 21 parti e 310 capitoli, per un totale di 1350 pagine il Sindaco ha deciso di non stampare per una questione di costi e nel rispetto dell’ambiente. Per l’occasione, ai presenti saranno distribuite 3.000 cartoline con il codice di accesso alle relazioni stampabili.

“Pure io – dichiara il Sindaco Cateno De Luca – avrei voluto raggiungere Messina utilizzando il Ponte sullo Stretto e salire sul tram per giocare al Casinò del mediterraneo di Palazzo Zanca. Prima però occorre riconquistare la normalità urbana. Quello che è stato svolto nell’anno di attività appena trascorso va in questa direzione”.

“Penso alle condizioni in cui versava il Comune all’indomani del mio insediamento – una condizione scabrosa, per la quale è stato programmato il “Salva Messina”, per evitare il dissesto della città; Penso a quanto fatto per la Città Metropolitana – conclude il Primo Cittadino – al contesto ambientale e i risultati raggiunti, al contrasto del dissesto idrogeologico. Penso ad ARISME, con la chiusura dell’era del malaffare in nome del Risanamento; ad ATM, con la costituzione di una nuova società con più servizi e meno costi; a MessinaServizi, che da società fantasma è stata rilanciata e riorganizzata; penso ad AMAM, che da bancomat municipale è stata risanata. Penso al pregevole lavoro della mia Giunta e di tutto quello che domenica vi elencherò per ciò che è stato svolto nell’anno trascorso. Non mancate”.

In allegato i QR code: inquadrando il codice con lo smartphone, sarà possibile visionare tutte le attività dell’Amministrazione De Luca.

Com. Stam.