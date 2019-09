Irene Pivetti (Italia Madre) incontra a Bruxelles il Presidente del PPE Joseph Daul

Roma, 27 settembre – La Presidente di Italia Madre Irene Pivetti è stata ricevuta a Bruxelles dal Presidente del Ppe (Partito Popolare Europeo) Joseph Daul.

Nel corso dell’incontro la Presidente ha illustrato il programma di Italia Madre, partito dello sviluppo economico, delle imprese e degli investimenti in infrastrutture, spiegando come sia necessario per l’Italia agire conformemente al progetto dell’UE:

Ritengo in questo momento la presenza del PPE fondamentale, perché può dare vita a una forza centrista solida ed europeista non solo in ambito europeo, ma nazionale. L’Italia ha bisogno di far parte di una realtà più grande, perché dobbiamo fare dell’Europa quello che deve essere, cioè casa nostra. Italia Madre è pronta a sostenere il PPE per correggere gli errori che sono stati fatti fino ad ora in Europa anche a causa dell’assenza di un contributo italiano determinante. Ringrazio il Presidente Joseph Daul per il confronto prezioso, stimolante e ricco di idee, che spero possa portare ad un percorso politico comune serio e costruttivo.

