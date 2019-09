Ars, Figuccia difende Armao: “uomo libero, non sarà il capro espiatorio di FI”

“I conflitti interni a FI non possono penalizzare la maggioranza e lavori d’aula. L’assessore Armao è persona assolutamente autorevole, competente , un profilo di grande spessore economico e politico – a dirlo è Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Ars che prosegue –

È chiaro come l’assessore all’economia si differenzi in stile e segnatamente nel modus operandi che lo rende libero da certe logiche, scomodo nel suo lido partitico perché non si riduce ostaggio di nessuno e questo, lo ha dimostrato alle ultime europee. Ma aldilà della vicenda – prosegue il deputato centrista – non si possono mettere a rischio provvedimenti come la stabilizzazione degli Asu e di altre categorie, provvedimenti che ogni volta falliscono e si sciolgono come castelli di sabbia senza che si capisca di chi sia la colpa. Chi conduce i lavori d’aula, chi presiede la commissione verifica dei poteri, chi ancora presiede la capigruppo e guida in quota la presidenza della commissione bilancio, non può esimersi dalle proprie responsabilità, non è immune da taluni oneri per cui si eviti la pantomima del capro espiatorio e si faccia mea culpa. Continuare a fare polveroni inutili non aiuterà i siciliani. A Loro – conclude – non possiamo continuare a dire che questo governo non ha maggioranza”.

Com. Stam.