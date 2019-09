Ars, Figuccia bacchetta Micciché: “Excusatio non petita accusatio manifesta”

“Non ci sono leggi nascoste nei cassetti, in ogni caso i cassetti all’Ars sono aperti, non ci sono chiavi. Con queste parole il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè ha aperto la seduta d’aula a Sala d’Ercole replicando a distanza al Governatore che, nei giorni scorsi aveva attaccato la presidenza dell’Ars affermando che “Ci sono tante riforme proposte dal governo chiuse nei cassetti dell’Ars. Cosa si aspetta ad approvare la legge sui rifiuti? Si può fare in due settimane: perché si vuol tenere la Sicilia sotto la spada di Damocle? E oggi arriva la replica di Miccichè.

Una replica che non è piaciuta alle opposizioni e neanche al deputato Figuccia che ha sottolineato come le dichiarazioni di Miccichè che nel riferire all’aula “ha fatto marcia indietro” rimangono gravi. “Insomma – chiosa il parlamentare Figuccia – excusatio non petita accusatio manifesta. Prendiamo atto che la discussione avviata in aula non può finire qui e ci aspettiamo che già nelle prossime sedute venga incardinata la riforma dei rifiuti, per un riordino che in Sicilia non può più attendere e Palermo con la sua Bellolampo, ne è una tragica testimonianza”