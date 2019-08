Fratelli d’Italia: Lampedusa e Linosa, ufficializzate adesione consigliere comunale Maria Dell’Imperio e nascita nuovo circolo

Nella giornata di ieri 28 agosto, la consigliere comunale di Lampedusa e Linosa, avvocato Maria Dell’Imperio, ha aderito a Fratelli d’Italia ed è stata ufficialmente nominata dal portavoce provinciale, Fabio La Felice, portavoce cittadino del partito di Giorgia Meloni.

Eletta in una lista civica, Maria Dell’Imperio è risultata la consigliere più votata in assoluto alle ultime elezioni comunali ed ha rivestito, per quasi un anno, la carica di Assessore e di vice-Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, per passare, da giugno del 2018, all’opposizione da indipendente.

“Credo che sia arrivato il momento di pensare anche alla comunità di Lampedusa e non solo all’isola come simbolo – afferma Dell’Imperio – ed è con questo obiettivo, e nella condivisione dei valori del partito, che assumo con responsabilità l’incarico di portavoce di Fratelli d’Italia in questo Comune, certa che gli interventi sul territorio vedranno anche il coinvolgimento dei vertici nazionali, regionali e provinciali. Lampedusa ha dimostrato di conoscere concretamente ed in modo disinteressato cosa sia l’accoglienza. Siamo, però, anche una piccola comunità italiana che, geograficamente, costituisce il confine del nostro Paese e che non deve sentirsi esposta ad ingressi non autorizzati da parte delle ONG di turno o al mancato rispetto delle forze militari presenti sull’isola. Né può essere assoggettata a situazioni che sono insostenibili per un’isola tanto piccola. Questa Comunità deve poter essere attenzionata nei suoi bisogni e menzionata per quella che è, una meraviglia italiana, insieme alla sorella Linosa. Invece, ci siamo ritrovati di fronte ad esponenti politici nazionali che si occupano delle emergenze legate all’immigrazione a Lampedusa, ma che, spenti i riflettori, non prestano minima attenzione alle esigenze degli abitanti. Nell’oppormi a meccanismi di tal sorta, sono certa che tramite Fratelli d’Italia questa comunità potrà davvero sentirsi rappresentata. Non dimentichiamo che queste isole sono anche una terra difficile, in cui il sottoporsi alla chemio o alcune visite specialistiche implica notevoli esborsi legati alla permanenza in città, che non tutti possono permettersi. Senza considerare le penalizzazioni che derivano da collegamenti marittimi tra i meno moderni e veloci, la necessità di azioni positive nel settore dei servizi e del turismo. E questi sono soltanto alcuni degli aspetti che riguardano il nostro vivere quotidiano. Come consigliere comunale e come portavoce di Fratelli d’Italia voglio dare a queste isole l’attenzione che meritano, rappresentandone i diritti e bisogni nel rispetto del mio Paese, delle sue leggi e della mia gente.

Nella stessa giornata di ieri, inoltre, è stata ufficializzata la costituzione del circolo di Fratelli d’Italia “Uniti per Lampedusa e Linosa”.

Presidente del circolo sarà Assunta D’Aietti, vice Presidente Cinzia La Rosa, Segretario Marika Maggiore. Queste le parole di soddisfazione del Presidente Assunta D’Aietti: “Sono onorata di presiedere il circolo di Fratelli d’Italia “Uniti per Lampedusa e Linosa”, espressione di un gruppo di cittadini che vuole attivarsi per risolvere i problemi di questa comunità, aderendo al partito di Giorgia Meloni, da sempre fondato sui valori nazionali e l’attenzione al territorio. Come mamma e come lampedusana ho sentito il bisogno di dare un contributo fattivo e sono certa che tramite il nostro consigliere comunale di riferimento, Maria Dell’Imperio, potremo rappresentare al meglio le istanze delle nostre isole e dei nostri cittadini”.

L’ingresso nel partito di Giorgia Meloni della consigliere Maria Dell’Imperio e la costituzione del circolo sono state accolte con grande entusiasmo dal Dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e vice Capo di Gabinetto all’Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo della Regione siciliana, Calogero Pisano, e dal portavoce provinciale, Fabio La Felice, che così commentano ”L’adesione a Fratelli d’Italia della consigliera comunale Dell’Imperio e la costituzione del circolo di Lampedusa e Linosa ci permettono di radicarci con forza in questo importante e meraviglioso lembo di terra. L’adesione di Maria Dell’Imperio, in particolare, rappresenta per noi un importante valore aggiunto per la serietà, la coerenza e la capacità che ha saputo dimostrare nel corso della sua esperienza politica e ci permette di avere un’autorevole rappresentante dei valori che contraddistinguono il nostro partito. A Maria Dell’mperio e a tutto il circolo di Lampedusa e Linosa facciamo un grande augurio di buon lavoro”.

Com. Stam.