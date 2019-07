Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021

Lo strumento finanziario è stato esitato positivamente con 10 voti favorevoli e 4 contrari

Il Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021. Lo ha fatto ieri pomeriggio al termine di una seduta che ha preventivamente visto l’approvazione di altri 7 emedamenti (oltre agli undici esitati positivamente martedì scorso) e di un sub emendamento. L’approvazione è stata frutto della votazione di 14 consiglieri dei quali 10 si sono pronunciati favorevolmente e 4 contrari. Approvati anche un atto d’indirizzo per l’istituzione dell’infermiere pediatrico nelle scuole (Ingrassia) e una mozione per un rendiconto alla Corte dei Conti sul Canile (Flavio Coppola). Il Presidente al termine della seduta ha annunciato che presto si tornerà in aula per discutere dell’emergenza rifiuti e per la messa in sicurezza del Porto con i due progetti, pubblico e privato.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet: https://www.youtube.com/watch?v=o-yJIpPd1DQ

1° Appello – Ore 17,10 – Presenti 13 consiglieri/30

Il Presidente Enzo Sturiano dichiara la validità della seduta e riparte dalla discussione del suo subemendamento all’emendamento n. 12 finalizzato a impinguare di 30 mila euro il capitolo per la manutenzione dello Stadio Municipale.

Intervengono Michele Gandolfo (favorevole) e Giovanni Sinacori (favorevole).

Votazione: Approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli .

Il vice Presidente Arturo Galfano si dichiara soddisfatto dell’approvazione di questo subemendamento che consentirà al Marsala di giocare le proprie partite interne al Municipale.

Ricorda gli interventi fatti dal Consiglio comunale per gli impianti sportivi.

Il consigliere Calogero Ferreri fa presente che lavorando in sinergia si fa il bene della Città e la votazione del subemendamento ne è una chiara dimostrazione.

Emendamento n. 12 (tecnico-politico dell’Amministrazione di 500 mila euro)

Intervengono i consiglieri Flavio Coppola (non è d’accordo per la poca chiarezza del provvedimento e presenta una mozione con la quale chiede all’Ufficio di Ragioneria di rendicontare alla Corte dei Conti tutte le spese inerenti il canile municipale per il quale vengono aggiunti 50 mila euro – lamenta il mancato inserimento dell’infermiere pediatrico nelle scuole dove vi sono alunni che ne hanno bisogno. Assieme al collega Sinacori esce dall’aula) e Rosanna Genna (per le stesse motivazioni del consigliere Flavio Coppola esce anche lei dall’aula)

Votazione: approvato con 9 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti .

Emendamento n. 13 (somme per il cofinanziamento del Comune nel progetto ministeriale per l’attuazione delle norme antisimiche in alcune scuole).

Illustra il provvedimento l’Assessore alla pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri.

Intervengono i consiglieri Aldo Rodriquez, Flavio Coppola

Votazione Emendamento 13

Approvato all’unanimità con 14 voti favorevoli su 14 votanti

Emendamento 14 (compartecipazione per l’acquisto di nuovi 9 autobus su 20 – emendamento tecnico dell’A.C.)

Relaziona l’Assessore Anna Maria Angileri. Intervengono il Presidente Sturiano e i consiglieri Michele Gandolfo, Giovanni Sinacori, Aldo Rodriquez, Antonio Vinci, Calogero Ferreri, Linda Licari, Ginetta Ingrassia, Flavio Coppola, Mario Rodriquez, Pino Cordaro, nonché il direttore di Ragioneria Filippo Angileri.

(temporaneamente accantonato)

Emendamento 15 ( adeguamento normativa antincendio di alcune scuole)

Illustra l’Assessore Anna Maria Angileri. Intervengono i consiglieri Ginetta Ingrassia, Aldo Rodriquez e Calogero Ferreri.

Votazione: Approvato all’unanimità con 17 voti favorevoli

Emendamento 16 (impinguare il capitolo di pertinenza di 30 mila euro per le società sportive che militano in campionati nazionali)

Il consigliere Flavio Coppola dichiara il proprio voto favorevole.

Votazione: Approvato all’unanimità con 17 voti favorevoli su 17 votanti

Emendamento 17 (impinguamento di 30 mila euro per il miglior funzionamento del Consiglio comunale )

Interviene il consigliere Calogero Ferreri.

Votazione: Approvato all’unanimità dei presenti 15 voti favorevoli su 15 votanti .

Emendamento 18 (contributo 10 mila euro per la Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti)

Intervengono i consiglieri Antonio Vinci (che lo ha presentato), Calogero Ferreri, Linda Licari.

Votazione: approvato all’unanimità con 12 voti favorevoli su 12 votanti .

Emendamento 14 (compartecipazione per l’acquisto di nuovi 9 autobus su 20 parte dell’A.C.)

Relaziona il Vice Sindaco Agostino Licari. Intervengono i consiglieri Antonio Vinci, Arturo Galfano (vota favorevolmente per senso di responsabilità), Giovanni Sinacori, Calogero Ferreri e il presidente Enzo Sturiano.

Votazione: approvato a maggioranza.

Il consigliere Flavio Coppola dichiara l’astensione del suo gruppo nella votazione al Bilancio e abbandona l’aula.

VOTAZIONE BILANCIO: APPROVATO CON 10 VOTI FAVOREVOLI E 4 CONTRARI .

Il consigliere Aldo Rodriquez motiva il suo voto contrario per le scelte non condivise fatte dell’Amministrazione anche se – precisa – ha votato positivamente alcuni emendamenti che condivideva.

La consigliera Ginetta Ingrassia fa presente che con molto rammarico ha votato negativamente il Bilancio, pur se ha votato positivamente alcuni emendamenti che riteneva utili per la Città. Parla di un Bilancio non condiviso.

La consigliera Linda Licari ribadisce che si sarebbe auspicata una più repentina approvazione dello strumento finanziario.

Il Presidente Enzo Sturiano precisa che non era possibile tecnicamente approvare il bilancio prima. Lamenta che ancora non è stato portato in Consiglio il Bilancio consuntivo 2018.

Atto d’indirizzo Ingrassia (a nome della Commissione Pubblica Istruzione e di diversi altri consiglieri): Richiesta di istituzione infermiere pediatrico nelle scuole a partire dal prossimo anno scolastico. Interviene il consigliere Flavio Coppola

Votazione: approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli su altrettanti votanti

Mozione Flavio Coppola (somme destinate al funzionamento del Canile comunale – rendiconto alla Corte dei Conti).

Votazione: approvato all’unanimità con 13 voti favorevoli su altrettanti votanti

Il consigliere Aldo Rodriquez chiede di mettere in discussione la sua mozione sulla micro mobilità.

Il Presidente comunica che ciò saraà fatto nella prossima riunione di Consiglio comunale.

Il Vice Sindaco Agostino Licari ringrazia il Consiglio comunale per l’approvazione del Bilancio. Preannuncia un’azione di intensa attività amministrativa che avrà inizio fra una decina di giorni non appena reso esecutivo lo strumento finanziario. Parla di una grande traguardo conseguito unitamente da Amministrazione e Consiglio comunale. Precisa che si avranno anche quest’anno dei ritardi nell’esecuzione di alcune manutenzioni, ritardi che comunque saranno minori rispetto allo scorso anno. Fa presente che il consuntivo non è stato portato in aula per motivi tecnico-burocratici e non per mancanza di volontà. Parla che da domani saranno avviate le modifiche contrattuali, le gare e le opere di manutenzione. Preannuncia che il prossimo Bilancio sarà portato prestissimo in Consiglio.

Il consigliere Alfonso Marrone ringrazia i consiglieri per la votazione del Bilancio e fa presente che la presenza del suo gruppo è stata ancora una volta fondamentale per assicurare il numero legale in aula. Lamenta le numerose problematiche che attanagliano la Città. Precisa che negli ultimi quattro anni la Città è regredita dal punto di vista della pulizia e della sicurezza. Lamenta la mancata condivisione delle tematiche affrontate dall’Amministrazione con il Consiglio.

Il consigliere Flavio Coppola avrebbe voluto che fosse presente in aula il Sindaco. Precisa che non vi è una maggioranza in Consiglio. Dice che non ha nulla da rimproverarsi visto che vi sono tempi fisiologici per l’esame delle delibere propedeutiche al Bilancio stesso. Parla delle partecipate e delle dismissioni dei beni immobili. Auspica che presto venga portato in aula il DUP 2020.

Preannuncia due sedute su emergenza rifiuti e messa in sicurezza porto (pubblico e privato).

Il consigliere Flavio Coppola, parlando di emergenza sanitaria, chiede lumi sulla mancata raccolta dell’umido.

Il Vice Sindaco Agostino Licari illustra la delicata situazione della raccolta (saltuaria) della frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Siamo davvero in grande crisi. Invita i cittadini che possono a far uso della compostiera.

La seduta viene sciolta. Sono le ore 20:30.

Com. Stam.