In Consiglio spazio alle comunicazioni Entro giovedì a mezzogiorno gli emendamenti al Bilancio

Marsala: La seduta di ieri pomeriggio è stata per larga parte dedicata alle comunicazioni. E’ stato il consigliere Giovanni Sinacori, a inizio seduta, a far presente (fra le altre cose) che all’Ospedale “Paolo Borsellino” dal prossimo 16 luglio verrà chiusa l’Unità Operativa complessa di Ortopedia e che sul sito istituzionale del Convento del Carmine (Ente Mostra di Pittura) è stato pubblicato un post gravemente lesivo della dignità dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei Dirigenti, ecc.

Su questi due temi vi è stato un dibattito conclusosi con le richieste all’Amministrazione di adoperarsi assieme al Consiglio per scongiurare la chiusura del reparto di Ortopedia nel nosocomio lilibetano e di accertare le responsabilità sul messaggio comparso sul sito facebook dell’EMP.

Peraltro lo stesso consigliere Sinacori ha invitato il Sindaco a sciogliere il Cda dell’Ente partecipato a totale carico del Comune. Sul tema “Bilancio” è stato il vice Sindaco Agostino Licari ad illustrare all’aula l’emendamento tecnico-politico di 500 mila euro proposto dall’Amministrazione. Il consiglio tornerà in aula per l’esame degli emendamenti nella giornata di lunedì prossimo, 15 luglio (ore 16,30). I consiglieri avranno tempo per presentare gli emendamenti fino alle ore 12,00 di giovedì 11 luglio p.v. Prima dei lavori d’aula il Presidente ha ricordato Giuseppe Lipari, il diciassettenne scomparso sabato a seguito dell’ennesimo incidente mortale sulle strade marsalesi, e in sua memoria è stato osservato anche un minuto di raccoglimento.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet:

1° Appello – Ore 17,30 – Presenti 14 consiglieri/30

2° Appello – Ore 18,40 – Presenti 24 consiglieri/30

Il Presidente Enzo Sturiano ricorda Giuseppe Lipari, il diciassettenne scomparso a seguito dell’ennesimo incidente mortale sulle strade della nostra Città. Auspica che questi incidenti mortali non abbiano più a verificarsi e dispone un minuto di raccoglimento.

COMUNICAZIONI

Il consigliere Giovanni Sinacori porta a conoscenza del Consiglio comunale che il Direttore Generale dell’Asp ha disposto la chiusura, a far data dal 16 luglio prossimo, del reparto di

Ortopedia e traumatologia. Dà la sua solidarietà ai medici specialistici Martinico e Lo Duca che verranno trasferiti a Castelvetrano. Chiede l’immediato intervento del Sindaco per scongiurare la chiusura.

Fa presente altresì che il Sindaco ha firmato una convenzione con i Comuni facenti parte del Distretto Turistico con un costo triennale di 549 mila euro. Critica il contenuto di alcuni articoli della convenzione che limitano l’azione del Comune di Marsala e lamenta il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale.

La terza questione sollevata dal consigliere sinacori è quella relativa ad un commento apparso sulla pagine facebook del Convento del Carmine, partecipata del Comune, gravemente offensivo nei confronti di Amministratori e Consiglieri comunali. Chiede l’immediato scioglimento del Cda dell’Ente per mancata vigilanza . Se così non sarà occuperà l’aula anche da solo. Non è possibile che si utilizzino i canali istituzionali per fare commenti molto gravi.

Il Presidente Enzo Sturiano concorda con quanto enunciato dal consigliere Giovanni Sinacori e si aspetta una seria presa di posizione del Sindaco, considerato che le offese interessano Assessori e Consiglieri comunali. La nota lascia ipotizzare un forte scontro fra le istituzioni. Preannuncia una richiesta di chiarimenti in merito a questa vicenda. Critica che in passato una conferenza stampa dell’Amministrazione comunale contro il Consiglio comunale è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Ribadisce la richiesta di una concreta presa di posizione del Consiglio comunale.

Parla anche del tentativo di smantellare l’ospedale “Paolo Borsellino” chiudendo una unità complessa per potenziare un reparto, quello di Ortopedia dell’Ospedale di Castelvetrano che è una unità operativa semplice. Preannuncia la convocazione del Commissario dell’Asp per scongiurare la chiusura. Lamenta la mancata sepoltura di alcuni cadaveri in atto nelle celle frigorifere dell’Ospedale e del Cimitero.

La consigliera Ginetta Ingrassia chiarisce di non avere saputo nulla dell’accordo di programma per il Distretto turistico. Critica il comportamento dell’autore del post su facebook contro Assessori e Consiglieri comunali. Fa presente che l’attività dell’Ente Mostra di Pittura non è riuscita a catalizzare l’attenzione della stampa e che la valenza delle iniziative è andata scemando con il passare degli anni. Si sente offesa come consigliera e come persona. Auspica un chiarimento.

La consigliera Rosanna Genna fa presente che l’Ente Mostra di pittura allo stato è solo uno “stipendificio”. Bisogna fare delle scelte ben precise e ricominciare ad analizzare la questione delle partecipate.

Il consigliere Pino Cordaro fa presente di essere d’accordo sullo scioglimento di questo Ente.

La consigliera Letizia Arcara si dichiara nauseata di quanto sta succedendo e ravvisa che il post è stato un vero avviso di diffamazione. Si tratta di attacchi alla dignità della persona e chiede anche lei lo scioglimento dell’Ente Mostra di Pittura. Bisogna che chi riveste incarichi negli enti abbia ad operare con una determinata deontologia.

Il consigliere Pino Milazzo condivide le tre comunicazioni fatte dal consigliere Giovanni Sinacori. Nel mostrare stima nei confronti del notaio Salvo, presidente dell’EMP, auspica che venga individuato l’estensore del post. Giudica gravissima la situazione dell’Ospedale “Paolo Borsellino” che sta costantemente subendo una svalutazione.

Il consigliere Arturo Galfano fa presente che sull’ospedale la Presidenza del Consiglio non se ne starà a guardare. Concorda sulla necessità di fare chiarezza sull’attività dell’Emp.

Il consigliere Aldo Rodriquez chiede sulle comunicazioni fatte dal consigliere Giovanni Sinacori venga a rispondere in aula il Sindaco Di Girolamo.

Il Presidente Sturiano lamenta il fatto che sia il Direttore Generale che i suoi due primi collaboratori non sono originari della nostra Provincia, dove vi sono invece grandi professionalità.

BILANCIO

Il Presente Sturiano fa presente che sono stati presentati diversi emendamenti tecnici da parte dell’Amministrazione ed uno di carattere politico con scelte ben precise.

Il Vice Sindaco Agostino Licari fa presente che l’A.C. ha presentato ben 12 emendamenti per riequilibrare il Bilancio alla luce anche delle delibere propedeutiche approvate dal Consiglio comunale. Negli emendamenti vi sono anche i riequilibri di bilancio. Illustra tecnicamente l’emendamento tecnico-politico per un importo di 500 mila euro. Precisa che saranno impinguati i fondi per la manutenzione della Pubblica Illuminazione, per dare più risorse finanziarie a Marsala Schola, al Canile, alla Cultura e al Distretto Turistico. Lamenta che la Regione sta dando poca attenzione alla Sanità nel versante occidentale dell’isola e chiede che la deputazione agisca a tutela della strutture sanitarie della nostra Città. Preannuncia un’indagine sull’incresciosa situazione del post sul sito istituzionale dell’Emp.

Sulla discussione seguente intervengono il vice Presidente Arturo Galfano (chiede di sapere da dove sono stati tolti gli 86 mila euro messi nel capitolo della promozione delle attività culturali);

il Presidente Sturiano (precisa che l’Amministrazione ha già utilizzato 100 mila euro sul capitolo cultura per gli eventi invernali), e i consiglieri Giovanni Sinacori (chiede se le nuove risorse servono ad assicurare i servizi di Marsala Schola e a istituire l’assistente infermieristico – per il canile e per la pubblica illuminazione a cosa servono le somme – e se sono stati inseriti gli emendamenti al Dup – chiede lumi sull’accordo di programma del Distretto Turistico).

Alle domande hanno risposto sia l’Assessore al Bilancio, Agostino Licari e il Direttore di Ragioneria, Filippo Angileri.

Il consigliere Aldo Rodriquez auspica che venga aperto il dibattito sugli emendamenti delle cui copie chiede di venire in possesso.

Il Presidente Sturiano comunica che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti è giovedì 11 luglio alle ore 12. I lavori vengono aggiornati a lunedì 15 luglio alle ore 16,30 (la consigliera Linda Licari auspicava che fosse mercoledì il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti).

La seduta viene sciolta. Sono le ore 20:30.

