Il Consiglio comunale boccia la delibera riguardante l’approvazione del programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione Oggi l’Amministrazione illustra il Dup 2019-2021

Marsala: Con 13 astensioni, 4 voti favorevoli e 2 contrari il Consiglio comunale nella seduta di ieri pomeriggio ha esitato negativamente la delibera riguardante l’approvazione del programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione.

L’atto amministrativo, propedeutico al Bilancio, anche se “respinto” non inficia il decorso che porterà all’esame dello strumento finanziario. Intanto sempre ieri sera il Consiglio ha cominciato l’esame del Dup, ovvero del Documento Unico di programmazione 2019-2021. E’ stato l’Assessore Andrea Baiata a relazione sull’attività inerente le deleghe di sua competenza: sport e turismo e a rispondere alle domande dei diversi Consiglieri intervenuti nel dibattito. La relazione sul DUP, vera e propria, è comunque attesa per questo pomeriggio con il Consiglio che ha chiesto la presenza in aula del Sindaco e del Vice Sindaco.

Si torna, dunque, a Sala delle Lapidi questo pomeriggio con l’inizio dei lavori fissato per le ore 16,30.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet:

1^parte https://www.youtube.com/watch?v=3JYsUIEFbMk

2^ parte https://www.youtube.com/watch?v=yrmVVWSd9OU

Ripresa Lavori – Ore 17,55 – Presenti 19/30

PUNTO 5 – APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE

Interviene il consigliere Antonio Vinci che propone un limite di 5000 euro per incarichi esterni visto che si vive un periodo di crisi. Preannuncia il proprio voto contrario.

Il segretario di seduta, il dottor Nicola Fiocca, chiarisce che la delibera non disciplina la quota degli incarichi ma è solo un atto che dà mandato alla Giunta di poter conferire incarichi esterni.

Votazione: respinto con 13 astenuti 4 voti favorevoli e 2 contrari

Per dichiarazione di voto intervengono Calogero Ferreri (molti consiglieri fra ieri sera e oggi molti hanno cambiato opinione), Arturo Galfano (un chiarimento dell’ultima ora gli ha fatto cambiare idea), Linda Licari (trova curioso che non sono stati chiesti i dovuti chiarimenti nella precedente seduta), Antonio Vinci (precisa che in Commissione l’atto deliberativo è stato bocciato con 2 voti favorevoli e 7 contrari).

PUNTO 6 – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE (DUP) 2019-2021

L’Assessore Andrea Baiata chiede una sospensione in attesa che arrivi in aula il vice sindaco. La consigliera Letizia Arcara chiede all’Assessore Andrea Baiata presente in aula di relazionare in merito alle sue deleghe. La consigliera Rosanna Genna reitera la richiesta della Arcara. La Arcara, interviene di nuovo, e chiede che in aula siano presenti gli assessori e il Sindaco. Fa presente che il Dup proposto in Consiglio è la fotocopia di quello dell’anno precedente. Il consigliere Calogero Ferreri si dichiara d’accordo alla sospensione. Il consigliere Giovanni Sinacori chiede che il Dup venga illustrato dal Sindaco. Ritiene opportuno fermarci e attendere il vice Sindaco o eventualmente il Sindaco.

Votazione sospensione: 14 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto. Ore 18,30

Ripresa lavori ore 18,45 presenti 23/30

Il Presidente Enzo Sturiano considerato che non sono in grado di raggiungere l’aula né il Sindaco né il vice Sindaco propone di concludere i lavori e di aggiornarli a domani.

La consigliera Linda Licari chiede che relazioni il Direttore di ragioneria.

L’Assessore Andrea Baiata relaziona su Sport e Turismo. Parla dell’impiantistica sportiva e delle diverse strutture coperte e non del territorio.

Il consigliere Michele Gandolfo chiede se vi è la possibilità al Municipale di fare il manto sintetico.

L’Assessore Baiata si augura che si possa sbloccare il finanziamento regionale. In ogni caso si cercherà di fare qualcosa per lo stadio.

La consigliera Ginetta Ingrassia chiede quali progetti innovativi sono stati posti in essere per l’impiantistica sportiva. Parla di uso collettivo di spazi pubblici. Chiede che fine ha fatto l’istituzione del tavolo tecnico sul turismo e se sono state avviate politiche di marketing. Parla delle diverse tipologie di turismo possibili a Marsala.

L’Assessore Andrea Baiata precisa che sport e turismo vanno a braccetto. Precisa che ha promosso iniziative che hanno incentivato il turismo. Parla delle manifestazioni veliche nell’ambito delle manifestazioni garibaldine. Precisa che Marsala sarà coinvolta nell’Europeade, un incontro internazionale dei Gruppi folklorici. Fa presente che Marsala è stata la città che in provincia ha meno perso in termini di presenze turistiche.

Il consigliere Calogero Ferreri chiede che si punti su cinque tipicità del territorio per incentivare con i prodotti della nostra agricoltura il turismo enogastronomico (manifestazione ad hoc). Bisogna mettere tutti attorno ad un tavolo per creare un vero e proprio evento.

La consigliera Rosanna Genna lamenta la mancanza di un cartellone estivo e chiede quali iniziative l’A.C. vuole porre in essere per favorire il turismo in estate verso la nostra città. Non esistono agevolazioni per i collegamenti con l’Aeroporto di Palermo. Bisogna pensare in grande e non fare feste di borgata.

La consigliera Letizia Arcara ribadisce che la creazione di un tavolo tecnico favorirebbe il turismo. Perché non è stato fatto.

Il consigliere Giovanni Sinacori chiede come l’A.C. propone di innovare la politica sportiva e se in questo processo è stato coinvolta la Consulta dello Sport. Parla delle diverse iniziative sportive elencate nel Dup. Parla anche di impiantistica sportiva e di affidamento. Sul turismo mancano iniziative di grande spessore anche se le casse comunali non sono floride.

Il Presidente aggiorna i lavori a domani, alle ore 16,30.

La consigliera Linda Licari lamenta il fatto che si stanno allungando i tempi per l’esame del bilancio.

La seduta viene chiusa – Sono le ore 19,50.

Com. Stam.