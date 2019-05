Il fugi-fugi da Fi e i che centristi scalciano, Figuccia: “chi ingloba chi?”

La richiesta di un direttorio catanese che non digerisce la linea miccicheiana, apre alla possibilità di un esodo 2.0 da Fi.

Il tentativo maldestro nonché di cattivo gusto dei vertici di FI in Sicilia, di inglobare i centristi dentro il loro partito, ci lascia perplessi- a dirlo Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – Se i centristi, in occasione delle ultime europee sono stati federati al partito di Berlusconi, è opportuno sottolineare come si sia trattato di un accordo perfezionato direttamente da Lorenzo Cesa con Antonio Tajani e Berlusconi, i quali ad oggi, non sembrano affatto attratti dalle sirene di Miccichè. Ed è vero pertanto, che se non fosse stato per i centristi Fi anche al sud e nei collegi delle isole, sarebbe rimasta inchiodata a quel 5% che ha avuto al nord. Per cui Miccichè ha poco da rivendicare. Altro che inglobare. E se fossimo noi centristi ad inglobare il partitino Forza italia? In quel caso, certamente non ci sarebbe spazio per i colonnelli infatuati dalle sinistre”.

C’è poi da considerare – dice ancora Figuccia – come la legge elettorale per l’elezione del Presidente della Regione Siciliana dove l’asticella dello sbarramento è fissata al 5%, sia completamente diversa da quella delle politiche e delle elezioni europee. Se poi grazie a tutti noi, Miccichè ha raggiunto il risultato alle europee delle elezioni di Milazzo, il merito o la colpa è ascrivibile totalmente all’amico Saverio Romano il quale in tutti questi anni, non solo ha palesemente sostenuto Miccichè ma in questa campagna elettorale ha chiesto un po’ a tutti di tenere i toni bassi e di non alimentare polemiche sul coordinatore regionale di Forza Italia. Una strategia di fatto, perdente. Personalmente, comunque vada, non mi farò mai inglobare da un progetto che guarda a sinistra, lontano dalla mia visione e dai miei ideali”

