Elezioni europee in Sicilia. Ecco gli eletti

In otto sono riusciti alla fine a staccare il biglietto, valido cinque anni, dalla Sicilia a Strasburgo. Dopo le elezioni di domenica, gli otto seggi spettanti al collegio Sicilia-Sardegna sono stati così assegnati: tre al M5s, due alla Lega, uno ciascuno a Pd, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

La proclamazione non è ancora avvenuta, ma in base ai voti raccolti i neo deputati dovrebbero essere questi, con ancora in forse il secondo seggio per il Pd, a scapito dell’unico per adesso spettante a Fd’I. Ecco i nomi. Per il M5s, Dino Giarrusso e Ignazio Corrao; per la Lega, presumendo che Matteo Salvini opti per un altro collegio, dovranno finire al Parlamento europeo Annalisa Tardino e Francesca Donato; il Pd ha conquistato sicuramente un seggio per il medico lampedusano Pietro Bartolo. In forse ancora il secondo scranno, che spetterebbe all’uscente Caterina Chinnici, ai “danni” di Fratelli d’Italia, i quali dovrebbero portare in parlamento – finora – un solo deputato, Raffaele Stancanelli, piazzatosi dopo la leader di partito, Giorgia Meloni, che sicuramente opterà per un altro collegio. Infine a Forza Italia l’unico seggio conquistato dovrebbe essere sicuramente di Giuseppe Milazzo, che andrebbe a Strasburgo al posto del cavaliere, primo eletto nella lista anche in Sicilia, ma sicuramente optante per un altro collegio. In ogni caso nell’isola sono tutti contenti, perché in un modo o nell’altro hanno vinto tutti. I risultati delle Europee, infatti, hanno premiato, chi più, chi meno, un po’ tutti, tranne, ovviamente, i partiti che non sono riusciti a raggiungere il quorum del 4% nazionale, come +Europa o i Verdi, questi ultimi in assoluta controtendenza rispetto ad altre nazioni europee. Ha vinto il Movimento 5 stelle, che si è piazzato al primo posto, confermando la sua leadership nell’isola; ha vinto Forza Italia che, nonostante i rumors, rimane comunque nel gruppo di testa, al quarto posto; ha vinto il Partito democratico che, dopo il boom di cinque anni fa alle europee e le voci che lo davano per spacciato davanti al rullo compressore salviniano, riesce a sistemarsi al terzo posto, con un onorevole 16,6%, portando a Strasburgo uno o forse due deputati; Fratelli d’Italia conquista una percentuale più che soddisfacente (7,62%); infine la Lega, che riesce a “conquistare” pure il cuore dei siciliani, perdendo il “tanfo” del razzismo anti meridionalista.

Ciro Cardinale

CS