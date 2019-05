Presentato il Programma e la Lista ELEZIONI EUROPEE Partito Comunista – Federazione Sicilia

Questo pomeriggio, presso la Casa del Popolo “Casamatta” in via d’Ossuna – 6 a Palermo, è stato presentato il Programma e la Lista del Partito Comunista nella circoscrizione Isole (Sicilia-Sardegna) che prenderanno parte alle prossime elezioni europee del 26 maggio 2019.

Il Partito Comunista si presenta col simbolo composito che, al suo interno, ha il riferimento dell’Iniziativa dei Partiti Comunisti e Operai d’Europa, e del Partito Comunista di Grecia (KKE) già presente al Parlamento Europeo.

La Lista del Partito Comunista presente in queste elezioni in tutto il territorio siciliano, così come nel resto d’Italia, si pone in contrapposizione alle politiche europee che hanno finora trascurato le necessità del popolo e dei lavoratori, a favore della finanza e delle multinazionali.

Il Programma presentato, tra gli altri punti, mira a lottare contro la disoccupazione, la precarietà, e a favorire il diritto alla casa, alla sanità e all’istruzione.

“Il Partito Comunista è presente alle elezioni europee col suo simbolo, la Falce e Martello e la Bandiera Rossa, i simboli del lavoro, per contrastare le politiche filo padronali e antipopolari di questa Europa delle banche e del capitale. Questa Europa non è riformabile, ogni tentativo si è rivelato inutile. L’esperienza fallimentare di Syriza in Grecia dimostra che o si rompono i vincoli europei o si resta prigionieri dei meccanismi infernali, della dittatura, dello spread“. Alberto Lombardo candidato alle Elezioni Europee 2019 – circoscrizione Isole

“Il Partito Comunista è presente a questa competizione elettorale non con il compito di raccattare voti, ma con l’intento di svegliare le coscienze e di rompere questa cappa mediatica portata avanti dai Media, che uniti portano avanti lo stesso modello economico. Modello economico che non è in grado di rispondere ai temi essenziali del lavoro, della casa e della pensione. Il progetto politico del Partito Comunista è di lungo percorso, ed è un compito importante, che proseguirà con il fine di cambiare questa società. Società che ha completamente cancellato il Lavoro dai valori di questa società. Il futuro deve ripartire dai Lavoratori, non può essere delegato ad altri. I Lavoratori hanno una loro ideologia, un loro simbolo e una loro organizzazione Politica, che si chiama Partito Comunista“. Gery Bavetta candidato alle Elezioni Europee 2019 – circoscrizione Isole

La conferenza stampa è stata aperta dal Segretario Generale Marco Rizzo, capolista in tutte le circoscrizioni, in collegamento video da Taranto dove ha partecipato al Corteo Nazionale in difesa della salute e dell’ambiente, in appoggio alla lotta degli abitanti e dei lavoratori dell’Ilva.

Al link Foto, Biografie dei candidati, video collegamento Marco Rizzo e Programma della Lista.

