Il 28 aprile si vota in sei comuni della provincia

Palermo. Saranno sei i comuni che andranno al voto domenica 28 aprile. Da Roccamena a Monreale, da Bagheria a Borgetto, da Cinisi a Bompietro, centinaia di candidati ai consigli comunali e 22 alla carica di sindaco correranno domenica per le amministrative della primavera 2019.

Un solo candidato sindaco a Roccamena, Giuseppe Palmeri, ex commissario straordinario dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo, al quale basterà che la maggioranza degli elettori si rechi alle urne il 28 aprile per indossare la fascia tricolore. All’opposto ben otto aspiranti primo cittadino invece a Monreale. Qui, oltre l’uscente Piero Capizzi, che corre per tentare un secondo mandato, sono in lizza il “sempre verde” Salvino Caputo, Alberto Arcidiacono, Roberto Gambino, Fabio Costantini, Giuseppe Romanotto, Massimiliano Lo Biondo e Roberto Madonia. A Borgetto si torna al voto dopo il commissariamento per mafia con tre candidati a contendersi la carica di primo cittadino: Marco Briguglio, Luigi Garofalo e Anna Maria Caruso, i primi due sostenuti da

liste civiche, l’ultima in campo con il simbolo dei 5 stelle. Anche a Cinisi tre i candidati sindaci: l’uscente Giangiacomo Palazzolo, che prova il bis, l’omonimo Salvo e Giuseppe Manzella, tutti sono sostenuti da liste civiche. Sfida a due invece a Bompietro, dove Pier Calogero D’Anna, attuale presidente del consiglio comunale, si batterà contro Giuseppe Sabatino, sub commissario regionale del Parco delle Madonie, per stabilire chi siederà sulla poltrona iù alta del comune madonita. Infine a Bagheria, il comune più popoloso che andrà al voto domenica, saranno in cinque a gareggiare per la fascia tricolore: Romina Aiello, Antonio Belvedere, Giacinto Di Stefano, Alessandra Iannì e Filippo Tripoli. I risultati del voto si sapranno solo nella tarda mattinata di lunedì, in quanto lo scrutinio avrà inizio subito dopo il voto, quindi dopo le 23 di domenica, mentre gli eventuali turni di ballottaggio per i comuni che voteranno col sistema proporzionale si svolgeranno invece il 12 maggio.

Ciro Cardinale

CS