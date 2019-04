S.Pietro Clarenza (CT), Assessore Marco Privitera entra in Fratelli d’Italia

E’ ufficialmente nato anche a San Pietro Clarenza il Circolo di Fratelli d’Italia. A dare il via alla ricomposizione del partito della destra italiana a San Pietro Clarenza è stato Marco Privitera, Assessore e Consigliere comunale in carica, nominato coordinatore comunale di FdI, dal Coordinatore Provinciale del partito, Alberto Cardillo.

L‘ingresso di Privitera è stato ufficializzato alla presenza del Coordinatore Regionale del partito, Manlio Messina, del dirigente regionale, Francesco D’Urso Somma e del responsabile dipartimento organizzazione regionale, Luciano Zuccarello.

“Abbiamo immediatamente avviato il tesseramento -dichiara Privitera- riscontrando ampia volontà di molti clarentini. Riteniamo che anche a San Pietro Clarenza vi sia il bisogno di riaffermare con fermezza i valori di un partito che da sempre predica e pratica la buona politica. Nelle prossime settimane avvieremo in serie di attività pubbliche volte ad ascoltare e coinvolgere i nostri concittadini”.

“Così come nel resto della Sicilia -affermano il coordinatore regionale del partito, Manlio Messina e il dirigente D’Urso Somma- continua la nostra crescita anche in Provincia di Catania, da sempre territorio di riferimento per l’intera comunità della destra non solo siciliana ma anche nazionale. Un augurio di buon lavoro a Marco Privitera e a tutti gli altri amici di San Pietro Clarenza”.

Commenta soddisfatto il Coordinatore Provinciale di FdI, Alberto Cardillo: “La crescita e la formazione di nuovi circoli di FdI è un fenomeno stabile e inarrestabile, noi non siamo un partito emozionale che rapidamente cresce e altrettanto rapidamente decresce. Ci siamo sempre stati e sempre ci saremo, perché la gente ci individua come il partito di chi vuol fare il bene della propria comunità al di là e al di sopra di ogni interesse di parte. Non siamo e non saremo mai il partito delle clientele e degli opportunismi del momento. A Marco -chiosa Cardillo- faccio un grande augurio di buon lavoro e sono certo che la collaborazione sarà assolutamente proficua per la crescita di San Pietro Clarenza e di tutta la Provincia”.

