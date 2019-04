Irene Pivetti, candidata al Parlamento Europeo: ecco perché sono scesa in campo

Bisogna rafforzare il Partito Popolare Europeo, il centrodestra che in Europa è il partito in cui mi riconosco, e di cui Forza Italia è il rappresentante italiano. Per questo mi candido convintamente nelle liste di Forza Italia, con la mia componente indipendente Italia Madre.

L‘Europa ha bisogno di essere rifondata, ha bisogno di ritrovare la sua identità nelle sue radici, culturali, sociali, religiose e politiche. Per guardare al futuro con coraggio e fiducia, per ritrovare un ruolo da protagonista in uno scenario globale in cui accanto alla tradizionale leadership americana cresce il peso dei giganti asiatici Russia e Cina, l’Europa ha bisogno di recuperare il suo primato non solo culturale ma strategico, come luogo della mediazione, della composizione dei conflitti, della tutela dei diritti e delle identità.

Inoltre, mai come oggi l’Italia in Europa ha bisogno di essere promossa e difesa con voce forte, contro una politica aggressiva franco-tedesca tanto più odiosa perché ingiustificata, che ci penalizza approfittando della nostra debolezza politica ed economica, e della nostra mancanza di iniziativa fino ad oggi. Noi che viviamo sulla pelle le difficoltà ma anche le opportunità di essere al centro del Mediterraneo, vogliamo politiche di sviluppo a misura del nostro modello economico e culturale, vogliamo tutela comune dai pericoli che aggrediscono da sud la nostra sicurezza ma anche regole che ci permettano di crescere, e di liberare il nostro ancora elevatissimo potenziale.

Per questo è necessario eleggere al Parlamento Europeo politici competenti, consapevoli e determinati.

Per questo ho deciso di mettere la mia esperienza politica di parlamentare e presidente della Camera prima, e di professionista e imprenditore degli ultimi venti anni, per dare anch’io il mio contributo alla rifondazione di un’Europa più umana, più leale, più attenta ai veri e urgenti bisogni dei suoi cittadini.

Nelle regioni del nord est, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e nell’Emilia Romagna, chiedo la vostra fiducia, la vostra amicizia e il vostro voto, con l’orgoglio di riaffermare la nostra identità culturale, sociale, economica e politica anche nell’UE,

Irene Pivetti- candidata indipendente (partito Italia Madre) per Forza Italia.

Com. Stam.