Il Consiglio comunale emenda ed approva il nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettorie e simili nel territorio di Marsala

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato, ieri sera, all’unanimità, il nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettoie e simili nel territorio marsalese. All’approvazione – all’unanimità – del nuovo regolamento, che prevede tutta una serie di diktat (adeguamento dei colori degli arredi a determinati standard, custodia di sedie, arredi in ambienti chiusi, ecc.) da rispettare per i gestori di tali strutture nonchè il posto di primo soccorso per i gazebo che insistono in luoghi dove si pratica attività sportiva, si è giunti dopo la presentazione di tre subemendamenti e di un emendamento che di fatto ha rimodulato l’intero regolamento. Preliminarmente all’approvazione del nuovo regolamento su chioschi e gazebo il Consiglio aveva votato l’atto deliberativo riguardante la proroga per l’attività della Commissione Consiliare d’Inchiesta sui Servizi Sociali. Questo pomeriggio, alle ore 16:30, si tornerà in aula per l’esame della delibera sulle partecipate. Si tratta di una seduta di prosecuzione (basta la presenza di soli 12 Consiglieri comunali) considerato che ieri, per ben due volte è venuto meno il numero legale.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri fermo restando che l’intera seduta è visibile e ascoltabile collegandosi con il sito internet agli indirizzi:

1° Appello – Ore 17,30 – Presenti 16/30

Il Presidente Enzo Sturiano propone di sospendere temporaneamente la discussione della delibera sulle partecipate in attesa di Sindaco e vice e dei dirigenti di riferimento e di prelevare e discutere le delibere inerenti al nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettorie e simili nel territorio di Marsala (punti 10 e 11 dell’o.d.g.) e quella relativa alla proroga delle Attività della Commissione d’inchiesta sui servizi sociali.

Prelievo punto 67

Approvato all’unanimità dei presenti 16 voti favorevoli su 16 votanti

PUNTO 67 – PROROGA DELLE ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SUI SERVIZI SOCIALI

Approvata all’unanimità dei Consiglieri presenti 16 voti favorevoli su 16 votanti

Prelievo punti 10 e 11

Il presidente specifica l’urgenza della discussione delle delibere in vista anche della stagione estiva.

Approvato all’unanimità dei presenti 18 voti favorevoli su 18 votanti

PUNTO 10 – Approvazione del nuovo regolamento sull’installazione di chioschi, gazebo, tettorie e simili nel territorio di Marsala

Sull’argomento intervengono i consiglieri Federica Meo, Letizia Arcara, il Presidente Sturiano (fa presente che presenterà un unico emendamento con le variazioni al vecchio e al nuovo regolamento proposte da lui e dall’assessore Rino Passalacqua), Mario Rodriquez, Aldo Rodriquez, Angelo Di Girolamo; nonché l’Assessore Passalacqua, i consiglieri Luana Alagna, Flavio Coppola, Calogero Ferreri, l’ing. Vincenzo Figuccia (p.o. Responsabile Suap), Linda Licari, Antonio Vinci, Daniele Nuccio, Ivan Gerardi.

I lavori vengono sospesi alle 19,30

Ripresa Lavori ore 20,50 – Sono presenti 23 consiglieri/30

Interveniene l’Assessore Passalacqua che ritira la sua proposta di regolamento e invita l’aula ad adoperarsi affinché venga approvato un regolamento adeguatamente adeguata.

PUNTO 11 – NUOVO REGOLAMENTO SULL’INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI, GAZEBO, TETTOIE E SIMILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA

1° Subemendamento (modifica art. 30) – Intervengono il Consigliere Antonio Vinci, l’Assessore Passalacqua, il consigliere Aldo Rodriquez – Votazione: approvato all’unanimità dei presenti: 20 consiglieri

2° Subemendamento (modifica art. 42) – Votazione: approvato a maggioranza con 19 voti favorevoli e 1 astensione.

3° Subemendamento (istituzione punto di primo soccorso) – Interviene l’Assessore Passalacqua che specifica la necessità di avere un punto di soccorso per le strutture in favore degli utenti nelle strutture sportive. – Votazione: approvato all’unanimità: 19 Consiglieri

Emendamento (contiene il testo unico coordinato del nuovo regolamento così come testé emendato) – Votazione: approvato all’unanimità dei presenti: 20 consiglieri

Votazione finale (proposta delibera come emendata) – Votazione: approvato all’unanimità dei presenti: 20 consiglieri

PUNTO 5 – REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2017

Intervengono preliminarmente Letizia Arcara (chiede un dibattito serio sulla delibera), Arturo Galfano (ringrazia per la serietà con la quale è stata affrontata la discussione sul regolamento dei chioschi), Linda Licari (ringrazia l’Assessore Passalacqua per la sua sensibilità e chiede come procedere con i lavori).

Il Presidente Sturiano e il Dirigente di Ragioneria, Filippo Angileri, sottolineano l’urgenza della trattazione della delibera.

Il Presidente Sturiano mette in votazione l’aggiornamento dei lavori a domani mattina, alle ore 10,00 –

Votazione – 13 consiglieri – Viene meno il numero legale – Lavori aggiornati ad un’ora

Ore 22,30 – Vi è la presenza del solo Presidente Sturiano – Lavori aggiornati in prosecuzione a domani (oggi per chi legge), alle 16,30. Basterà la presenza di soli 12 Consiglieri comunali.

Sono le ore 22,35

