Caltanissetta: UDC soddisfazione di Scichilone per la presentazione delle liste

Caltanissetta – Con immenso piacere non posso far altro che evidenziare il ritorno dell’UDC nelle competizioni elettorali amministrative che si terranno il prossimo 28 aprile 2019, all’interno delle coalizioni di centrodestra, in un percorso segnato dalla coerenza non solo politica, ma soprattutto nel rispetto di quelli che sono i valori ed i principi cardine dello scudo crociato.

Un percorso avviato già all’indomani della mia nomina a coordinatore provinciale che, in sinergia con la Segreteria Regionale, retta dall’Onorevole Decio Terrana, mi ha visto impegnato nella aggregazione e nella formazione di una nuova pagina di cattolici impegnati in politica.Aggregazione riuscita soprattutto grazie al lavoro certosino portato avanti dai Coordinatori cittadini di Caltanissetta e Gela , Alfredo Fiaccabrino e Totò Incardona, i quali hanno svolto sul territorio un costante lavoro di contatto con i cittadini.Un progetto ambizioso ed inclusivo che oggi vede coinvolti anche tanti amici che si sono riavvicinati alla politica e alle dinamiche dello scudo crociato e che sin da ora, e ancor di più dopo il 28 aprile, saranno presenti nelle future dinamiche del partito.Tante volte siamo stati costretti a prendere decisioni forti, ma sempre in modo ponderato e in coerenza con un patto di lealtà politica nei confronti dei nostri sostenitori.Grazie alla fattiva presenza sul territorio dell’Onorevole Decio Terrana, siamo riusciti a proporre agli elettori di Gela e Caltanissetta liste non solo competitive, ma rappresentative della società civile con presenze qualificate in grado di saper dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini.Auspico che la campagna elettorale che ci vede, senza ombra di dubbio, giocare un ruolo da protagonisti, si svolga in maniera serena così da poter consentire un dialogo aperto e diretto con i cittadini sulle nostre proposte di sviluppo dei nostri territori.

Dott. Silvio ScichiloneCoordinatore Provinciale UDC

Com. Stam.