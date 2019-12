UniPa sigla a Shanghai un accordo con la Tongji University per la promozione della didattica e della ricerca scientifica nei settori del Water and Wastewater Treatment, Resource Recovery and Sustainability

L’Università degli Studi di Palermo ha siglato a Shangai un Memorandum of Understanding (MOU) con il College of Environmental Science and Engineering della Tongji University per promuovere la didattica e la ricerca scientifica nei settori del Water and Wastewater Treatment, Resource Recovery and Sustainability.

“Questo nuovo accordo con la Tongji University, che riguarda un rilevante ambito di studio scientifico, fa seguito ai numerosi e recenti successi internazionali conseguiti dal nostro Ateneo – sottolinea il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – Il valore e il prestigio di UniPa si stanno infatti consolidando sempre più con rapporti accademici, culturali e relazionali con importantissime Università e Istituzioni a livello globale”.

L’accordo di collaborazione è stato sottoscritto dal prof. Giorgio Mannina del Dipartimento di Ingegneria di UniPa e dal prof. Li Fengting, Deputy Dean della Tongji University.

Nel corso della cerimonia, alla quale ha partecipato tra gli altri anche il prof. Yongmei Li, Head of the Department of Environmental Engineering, sono state poste le basi per ulteriori collaborazioni tra i due istituti al fine di avviare progetti di ricerca congiunti e percorsi di laurea a doppio titolo.

L’accordo propone inoltre di mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di progetti e programmi finalizzati ad azioni di formazione, comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nelle aree tematiche di comune interesse promuovendo interazioni a livello nazionale ed internazionale.

Info: http://bit.ly/38p1hcj

Com. Stam.