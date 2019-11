Consorzio Universitario di Ricerche e Studi UNICURS. Nuova offerta formativa, nuovi servizi

Si svolgerà il 15 novembre ad Agrigento l’incontro organizzato dal Consorzio Universitario di Ricerche e Studi UNICURS sito in via Lombardia, 50 al Villaggio Mosè per la presentazione della nuova offerta formativa, nonché dei nuovi servizi che presto vedranno l’attivazione di nuovi poli di studio del Consorzio UNICURS aderenti all’Università degli Studi eCampus.

L’evento si terrà alla presenza di Francesco Polidori, presidente e fondatore dell’Università eCampus, nonché del direttore generale Alfonso Lovito per manifestare soddisfazione per i risultati raggiunti lo scorso anno accademico e per valorizzare tutte le risorse coinvolte nel progetto universitario che ha visto impegnati tantissimi studenti della provincia di Agrigento.

“Si tratta di una importante visita – affermano i rappresentanti del Consorzio Universitario UNICURS, Alessandro Cibella e Joseph Zambito – che testimonia come la provincia di Agrigento rappresenti una delle realtà più importanti per l’Università eCampus. Presenteremo i nuovi poli di studio collocati in tutte le province siciliane, nonché i nuovi servizi che garantiranno ai nostri studenti un’ampia ed innovativa offerta formativa che servirà a meglio approcciarsi al mondo del lavoro”.

Saranno presenti altresì tutti i tutor e i cultori del Consorzio UNICURS e i responsabili dei poli di studio.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 9:30 presso la sede UNICURS di via Lombardia, 50 ad Agrigento.

