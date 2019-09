Università, oggi iniziano i test d’accesso

Oggi al via ai test per l’accesso ai corsi ed alle facoltà universitarie a numero chiuso. Stamani centinaia di aspiranti studenti universitari, in particolare aspiranti medici ed odontoiatri, proveranno ad accedere all’università partecipando ai test previsti per le lauree in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana.

Quest’anno sono 84.716 gli aspiranti universitari per il test di ammissione a medicina, odontoiatria, architettura e veterinaria, mentre i posti a disposizione per l’anno accademico 2019/2020 sono 11.568 per medicina, 1.133 per odontoiatria, 759 per veterinaria, 6.802 per architettura. Anche quest’anno sono previsti 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti. Nella batteria di quiz ci saranno meno domande di logica, passate da 20 a 10 rispetto allo scorso anno, ma più domande di cultura generale (da 2 a 12), in più ci saranno pure domande relative all’area di cittadinanza e

Costituzione. Domani al via i quiz per veterinaria, mentre il 5 settembre si proseguirà con architettura, l’11 con i quiz per l’accesso ai corsi per le professioni sanitarie, il 12 quelli per medicina e odontoiatria in lingua inglese, il 13 i quiz per scienze della formazione primaria, il 25 ottobre i test per le professioni sanitarie (laurea magistrale).

Ciro Cardinale

CS