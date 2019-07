Accoglienza, Internazionalizzazione, Innovazione e Sostenibilità Le novità di UniPa per l’Anno Accademico 2019/2020

“I dati degli iscritti in continua crescita testimoniano una risposta positiva e concreta alla valutazione delle politiche sulla formazione e la didattica che abbiamo messo in atto negli ultimi anni – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – Anche per il prossimo Anno Accademico presentiamo importanti novità, puntando su oltre dieci nuovi Corsi di laurea, di cui quattro attivati nelle sedi decentrate e alcuni interamente in lingua inglese.

L’internazionalizzazione e l’idea che l’Europa inizi già nei luoghi di formazione sono temi su cui stiamo lavorando intensamente – continua il Rettore – UniPa è infatti uno dei 17 ‘Super Atenei’ Europei, che diventeranno campus inter-universitari per proporre agli studenti programmi di studi e moduli che inglobino diverse discipline in un’ottica di nuovo spirito accademico europeo tipico di un’Università che come la nostra si trova al centro del Mediterraneo e fa dell’accoglienza il suo principio cardine.

I nostri studenti avranno inoltre la possibilità di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere con il software Rosetta Stone e di trovare tutte le informazioni e ricevere avvisi sulla propria vita universitaria tramite la nuova app MyUniPa. In tema di sostenibilità ambientale dell’Ateneo, su cui siamo da tempo particolarmente sensibili e attivi con iniziative come ad esempio l’attivazione del servizio navetta all’interno del Campus Universitario – conclude – è in fase di avvio il progetto PlaStop UniPa che prevede l’installazione di erogatori di acqua e le distribuzione di borracce alla comunità universitaria per rendere UniPa sempre più plastic free”

