Venerdì 12 luglio, alle 11.00, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, conferirà la Laurea Honoris Causa in “International Relations” a Barry A.K. Rider, Director of the International Symposium on Economics Crimes, Fellow of the Jesus College University of Cambridge, former Director of the Institute of Advanced Legal Studies University of London, Professor of Comparative Law BPP College of Law London.

Programma

Saluti

Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Girolamo Cusimano, Presidente della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio culturale

Lettura della motivazione

Alessandro Bellavista, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Laudatio

Salvatore Casabona, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in International Relations

Lectio magistralis

Barry A.K. Rider

“Il Diritto Comparato in Pratica – Una prospettiva personale!”

Nota biografica

Barry A.K. Rider è attualmente Professorial Fellow presso il Centre for Developement Studies, University of Cambrige ed è tra gli studiosi di diritto più noti. Laureatosi con lode al Queen Mary College di Londra, divenuto Barrister presso l’Inner Temple di Londra, ha conseguito due Dottorati in Studi Giuridici presso il Queen Mary College e presso l’University of Cambridge.

Per i servizi resi alla Giustizia e nell’applicazione e rispetto del diritto e delle Leggi è stato insignito dalla Corona Inglese dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE).

Sono molteplici le sue collaborazioni e ricerche a livello internazionale. È stato professore onorario e visiting professor nelle più prestigiose Università europee, statunitensi, giapponesi, cinesi e sudafricane dove ha insegnato diritto comparato, diritto commerciale internazionale e comparato, diritto degli strumenti finanziari internazionali.

Tra i massimi esperti di antiriciclaggio e lotta alla criminalità organizzata ha ideato e presiede il Cambridge International Symposium on Economic Crime, giunto alla trentasettesima edizione, che vede annualmente riunirsi e discutere della materia oltre 1500 delegati e ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Ha diretto per più di un decennio l’Institute of Advanced Legal Studies dell’University of London ed è autore di oltre 38 monografie e saggi, più di 30 articoli su volume, 54 report e selected works, 78 articoli su rivista tra cui spiccano i volumi dedicati al Money Laundering, all’Insider Trading e alla Finanza Islamica.

