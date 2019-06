Policlinico di Palermo, venerdì la prima edizione della “Giornata Delle Scuole Di Specializzazione”

Il Dipartimento Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) dell’Università degli Studi di Palermo organizza la prima giornata delle Scuole di Specializzazione per presentare le principali linee di ricerca delle scuole afferenti al Dipartimento e valorizzare le attività ed i talenti degli specializzandi.

L’iniziativa si terrà venerdì 21 giugno, dalle 8.30, nell’Aula “Maurizio Ascoli” presso il Policlinico “Paolo Giaccone”. È prevista la partecipazione delle otto Scuole di Specializzazione di area medica e sanitaria, afferenti al Di.Chir.On.S. con i suoi 264 specializzandi. Organizzatori dell’evento il prof. Fiorentino, e la prof. Olga Di Fede.

“Il Dipartimento – spiega il suo direttore, prof. Giuseppina Campisi – è fortemente impegnato nella qualità della formazione specialistica delle varie Scuole che vi afferiscono, in larga parte di Area Chirurgica. Supportiamo i giovani medici specializzandi per il raggiungimento della piena maturità e della loro competenza professionale. Condividere la Ricerca che ogni Scuola sta sviluppando – continua la prof. Campisi, a capo del Di.Chir.On.S. – favorisce l’interdisciplinarietà delle varie aree mediche, chirurgiche e non; l’assistente in formazione (ossia lo specializzando), acquisirà una migliore capacità di interpretare le innovazioni scientifiche, e di sviluppare quel sapere critico, indispensabile per gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento.”

Le Scuole di Specializzazione coinvolte nell’iniziativa sono: Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore (Direttore: Prof. A. Giarratano); Chirurgia Generale (Direttore: Prof. G. Gulotta); Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (Direttore: Prof. A. Cordova); Medicina Fisica e Riabilitativa (Direttore: Prof G. Letizia Mauro); Odontoiatria Pediatrica (Direttore: Prof. G. Giuliana); Oncologia Medica (Direttore: Prof. V. Bazan); Ortopedia e Traumatologia (Direttore: Prof. A. Sanfilippo); Urologia (Direttore: Prof. A. Simonato).

Ad aprire la manifestazione sarà il Magnifico Rettore dell’Università Degli Studi di Palermo, il prof. Fabrizio Micari, congiuntamente al Commissario Straordinario (attualmente svolge funzioni di Direttore Generale) del Policlinico di Palermo, dr. Carlo Picco. I lavori saranno introdotti dalla prof. Anna Giammanco, delegato del Rettore per le Scuole di Specializzazione, dal prof. Walter Mazzucco, Delegato Scuola di Medicina e Chirurgia per le Scuole di Specializzazione e dalla prof. Giuseppina Campisi. Si alterneranno, poi, i veri protagonisti, gli Specializzandi degli ultimi anni di corso, che presenteranno 27 linee di ricerca molte delle quali con attive collaborazioni nazionali ed internazionali. La manifestazione, quindi, sarà anche occasione per dare contezza del buon percorso clinico formativo dell’Università di Palermo, e testimonianza della proficua attività scientifica della Scuole di Specializzazione.

Di Mauro Faso