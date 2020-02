Coronavirus: Save the Children consegna 36 mila mascherine agli operatori sanitari di Wuhan

Per rispondere all’epidemia di Coronavirus e far fronte alla carenza di mascherine, tute e occhiali protettivi, Save the Children Cina ha messo a disposizione 36 mila mascherine da distribuire agli operatori sanitari di Wuhan.

“Le misure di prevenzione e di controllo adottate per fermare l’ulteriore diffusione del Coronavirus in Cina richiedono la disponibilità di un elevato numero di attrezzature mediche vitali, in particolare per gli operatori sanitari che curano i malati rischiando essi stessi di contrarre il virus. Per questo dal nostro deposito in Indonesia abbiamo donato 36.000 mascherine agli ospedali di Wuhan, attraverso la Hubei Charity Federation e grazie al sostegno dei nostri volontari sul territorio. I nostri team in Cina e in altre parti del mondo continueranno a monitorare da vicino la situazione e dove possiamo siamo pronti ad offrire il nostro contributo”, ha dichiarato Hassan Saadi Noor, Direttore per l’Asia meridionale di Save the Children International.

Com. Stam.