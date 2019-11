Gli esperti della salute del cuore di Catania incontrano, venerdì 22 novembre, pazienti e caregiver per sensibilizzare sui rischi dello scompenso cardiaco.

Ancora misconosciuta e troppo spesso sottovalutata tra le patologie cardio-vascolari, lo scompenso cardiaco interessa oltre un milione Italiani e fa registrare 190.000 ospedalizzazioni ogni anno, oltre 500 al giorno.

Grazie all’innovazione terapeutica, oggi, lo scompenso cardiaco si può però trattare precocemente ed efficacemente. Per questo, è importante il confronto proattivo con tutti gli specialisti di riferimento della salute del cuore.

Nell’ambito della Campagna “Ogni Cuore Conta. Soprattutto il tuo”, sarà realizzata una serie di incontri medico-paziente, con ingresso libero per il pubblico, in 15 Centri per lo scompenso su tutto il territorio nazionale, che toccherà questo venerdì anche la città di Catania.

Catania – Scompenso cardiaco: poco conosciuto, ma molto diffuso. Questo, in sintesi, il quadro italiano di una patologia cronica e progressiva che – nonostante sia la prima causa di ricovero tra gli ultra 65enni e la prima causa di morte tra le patologie cardiovascolari in Italia1 – rimane una delle meno considerate. Eppure, nel nostro Paese, quasi il 2% della popolazione soffre di scompenso cardiaco (circa 1 milione di persone)2. Inoltre, la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l’età: meno dell’1% sino a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80 anni3. Motivo per cui lo scompenso cardiaco è considerata una epidemia particolarmente concentrata nell’anziano. I soggetti con diabete sono particolarmente esposti a sviluppare scompenso e la loro prognosi è particolarmente grave. Circa il 40% degli scompensati ha il diabete e la maggior parte dei pazienti con scompenso soffre di molte altre condizioni associate che possono far precipitare le condizioni cliniche e aggravare una prognosi già grave. Ecco, quindi, l’importanza di un approccio multidisciplinare per continuare ad accrescere la consapevolezza sull’importanza di una corretta prevenzione dello scompenso e di un trattamento tempestivo adeguato.

La campagna “Ogni Cuore Conta. Soprattutto il tuo” ha l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza dell’importanza e della severità di questa patologia. Riconoscere i sintomi, imparare a gestire al meglio la propria condizione di paziente non sottovalutando la progressione della malattia, confrontarsi in maniera aperta e proattiva con tutti gli specialisti della salute del cuore per le migliori opportunità terapeutiche in grado di migliorare la propria qualità di vita saranno alcuni dei temi affrontati nel corso dell’incontro medico-paziente che si svolgerà, venerdì 22 novembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso il Plaza Hotel Catania in viale Ruggero di Lauria 43.

All’incontro saranno presenti tra gli altri il Dr. Giuseppe Leonardi, – Responsabile UOsd “Scompenso Cardiaco Grave” AOU Policlinico Vittorio Emanuele, il Prof. Salvatore Di Somma – Professore di Medicina di Emergenza, Università La Sapienza, Roma e direttore scientifico AISC, Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, il Dr. Gerlando Montana – Cardiologo UOsd “Scompenso Cardiaco Grave” AOU Policlinico Vittorio Emanuele, Medici di Medicina Generale, altri Operatori Sanitari. Parteciperanno, inoltre, Pazienti AISC affetti da scompenso cardiaco, Trapiantati Cardiaci, Familiari e Car giver.

“Data la gravita della patologia – evidenzia il Dr. Giuseppe Leonardi – l’importanza di una sensibilizzazione risulta fondamentale se consideriamo che nel corso della vita, una persona su cinque è a rischio di sviluppare scompenso cardiaco che, è attualmente la causa più comune di ricoveri in ospedale imprevisti per le persone sopra i 65 anni, nonché il principale motivo di riammissioni non pianificate. Trattandosi, quindi, di una patologia cronica che colpisce più spesso gli anziani, i sintomi e i segnali vengono spesso trascurati, perché erroneamente attribuiti proprio all’invecchiamento fisiologico. Proprio i segnali d’allarme tipici dello scompenso cardiaco, quali ad esempio la mancanza di respiro, l’improvviso aumento di peso o la riduzione della quantità di urine, dovrebbero invece spingere tempestivamente dal medico di famiglia o dallo specialista cardiologo. Una corretta diagnosi consente un trattamento tempestivo di questa patologia e auspichiamo che cure e trattamenti, siano accessibili per un numero sempre più ampio di pazienti».

Continuare attivamente a sensibilizzare sui temi dello scompenso cardiaco, malattia cronica severa che progredisce silenziosamente, anche in assenza di sintomi evidenti, esponendo il paziente ad un elevato rischio, ma anche perseguire l’obiettivo di seguire al meglio i pazienti e di prevenirne le criticità sono, da sempre, i principi ispiratori dell’Associazione Italiana Pazienti Scompensati (AISC), partner di Novartis per la Campagna “Ogni Cuore Conta. Soprattutto il tuo”. «La diagnosi precoce e la prevenzione, ma anche l’avere a disposizione una rete efficiente di Centri distribuiti sul territorio e un conseguente accesso alle soluzioni terapeutiche più avanzate, rappresentano gli elementi fondamentali per garantire risultati concreti – sottolinea il Prof. Salvatore Di Somma –. Come Associazione Italiana Scompensati Cardiaci condividiamo l’importanza della conoscenza di una patologia cronica, ancora oggi troppo sottovalutata e, per questo, aderiamo con convinzione ad ogni iniziativa intesa ad evidenziarne i sintomi, la rilevanza della terapia e l’obiettivo di migliori condizioni di vita per il paziente. Lo scompenso cardiaco può essere una patologia invalidante, ma la formazione e l’informazione anche del caregiver e la sensibilizzazione sull’importanza della presa in carico del paziente da parte del sistema sanitario inteso nel significato più ampio del termine, medico di medicina generale, geriatra, medico di medicina interna, cardiologo, altro specialista, infermiere ed assistenza domiciliare, ne fanno la differenza e riducono sensibilmente il ricorso alla ospedalizzazione e riospedalizzazione per situazioni acute».

La Campagna “Ogni Cuore Conta. Soprattutto il tuo”

Le attività previste dalla campagna sono:

Incontri medico-paziente in 15 Centri ospedalieri per aumentare la consapevolezza sulla patologia . Eventi aperti al pubblico in cui gli specialisti saranno a disposizione anche per rispondere alle domande dei pazienti e dei loro familiari.

. Eventi aperti al pubblico in cui gli specialisti saranno a disposizione anche per rispondere alle domande dei pazienti e dei loro familiari. Sviluppo di materiali informativi sullo scompenso cardiaco . In collaborazione con gli esperti delle Società Scientifiche e con AISC, sarà realizzato un leaflet per imparare a riconoscere i sintomi e a non sottovalutare i rischi della patologia, distribuito nei Centri per il trattamento dello Scompenso Cardiaco.

. In collaborazione con gli esperti delle Società Scientifiche e con AISC, sarà realizzato un leaflet per imparare a riconoscere i sintomi e a non sottovalutare i rischi della patologia, distribuito nei Centri per il trattamento dello Scompenso Cardiaco. Pagina Facebook. In cui trovare informazioni sulla patologia, condividere esperienze e seguire le iniziative relative alla campagna: https://www.facebook.com/AscoltailTuoBattitoITA/.

